Motorista fica preso em ferragens após caçamba tombar em rodovia de Santarém

Um motorista ficou preso às ferragens após uma caçamba tombar na manhã desta terça-feira (5), na rodovia Curuá-Una, no bairro Mararu, em Santarém, oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o veículo tombou após o motorista perder o controle da direção. A vítima foi resgatada com fraturas expostas.

Segundo os relatos de testemunhas, a caçamba desceu a ladeira em alta velocidade, aparentemente descontrolada. Uma pessoa que teve o veículo atingido no acidente relatou que o condutor conseguiu fazer a curva, mas bateu em outro veículo. A caçamba ainda foi para a pista contrária, onde vinham outros dois carros. Para evitar a colisão, o motorista tentou fazer a manobra para retornar à pista correta e então tombou.

O motorista da caçamba ficou preso na cabine e sofreu graves ferimentos na cabeça, além de fraturas expostas no braço e na perna. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que constatou que a vítima estava presa às ferragens. Ao ser retirado e levado ao hospital, o condutor estava consciente. Não há mais informações sobre o estado de saúde do condutor após dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Militar e a Secretaria de Mobilidade e Trânsito também estiveram no local para organizar o trânsito e auxiliar no atendimento da ocorrência. Todos os relatos para esclarecer as circunstâncias do acidente ainda serão apurados.