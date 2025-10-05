Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mototaxista morre em acidente de trânsito em Tailândia

O acidente ocorreu na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização

O Liberal
fonte

O acidente ocorreu por volta das 21 horas de sábado (4) na PA-150, em Tailândia (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um mototaxista morreu em um acidente de trânsito no município de Tailândia, na região nordeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 21 horas de sábado (4) na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização.

As primeiras informações indicam que o homem morreu após ser atingido por um ônibus de passageiros. A vítima ainda não foi identificada. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

 

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mototaxista morre em acidente de trânsito em tailândia

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Mototaxista morre em acidente de trânsito em Tailândia

O acidente ocorreu na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização

05.10.25 9h12

ACIDENTE

Balsa colide e destrói barco que estava parado em Porto de Breves

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (04) e foi filmado por testemunhas

04.10.25 23h43

NAUFRÁGIO

Prefeitura de Ponta de Pedra divulga nota de pesar por mortes em naufrágio no Marajó

A gestão municipal disse que acompanha as ações de resgate dos corpos e investigações com órgãos de segurança

04.10.25 19h04

COMBATE

No Pará, mais de 90 armas de fogo são retiradas do crime por mês

A apreensão de armamentos ilegais das ruas reprime diretamente crimes como roubos, homicídios e tráfico de drogas

04.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Mototaxista morre em acidente de trânsito em Tailândia

O acidente ocorreu na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização

05.10.25 9h12

POLÍCIA

Acidente de trânsito termina com morte de motociclista e duas pessoas feridas em Parauapebas

As circunstâncias do sinistro, que ocorreu por volta das 3h30 deste sábado (4/10), não foram divulgadas

04.10.25 16h17

POLÍCIA

Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém

Segundo a polícia, uma das hipóteses é de que Antonio possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado

03.10.25 17h20

ACIDENTE

Balsa colide e destrói barco que estava parado em Porto de Breves

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (04) e foi filmado por testemunhas

04.10.25 23h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda