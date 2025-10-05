mototaxista morre em acidente de trânsito em tailândia

Um mototaxista morreu em um acidente de trânsito no município de Tailândia, na região nordeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 21 horas de sábado (4) na PA-150, próximo a uma barreira de fiscalização.

As primeiras informações indicam que o homem morreu após ser atingido por um ônibus de passageiros. A vítima ainda não foi identificada. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.