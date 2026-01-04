PM prende nove suspeitos com submetralhadora e pistola em Bragança

Policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam nove pessoas e apreenderam uma submetralhadora e uma pistola em área conhecida como Fazendinha, no município de Bragança, na região Nordeste do Pará. Os suspeitos tentaram se desfazer do armamento no momento da abordagem, mas foram flagrados e presos. Todos foram encaminhados para a Seccional de Bragança.

De acordo com o tenente Claúdio, da PM, uma equipe policial estava passando pela ponte de Sapucáia, quando um homem procurou a viatura e solicitou apoio na região da Fazendinha.

"Chegando no local, foram verificados esses indivíduos que estavam portando esses armamentos. Uma magal com dois carregadores e uma pistola com um carregador. O cidadão informou, que ao chegar no seu imóvel, solicitou ao grupo que fosse embora do local e recebeu um disparo de arma de fogo. Os indíduos atiraram com o armamento no cidadão. Foi o momento em que ele solicitou o apoio da Polícia Militar", detalhou o tenente.

"Quando eles avistaram a viatura do recobrimento, eles de imediato pegaram a sacola para se desfazer do armamento", conta o policial.

Segundo informações apuradas pelo repórter Wesley Costa, o grupo foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. A PM não possuía a identidade ou o histórico criminal dos suspeitos presos. "É um armamento pesado, uma magal com dois carregadores e uma pistola. Foi uma boa apreensão", avaliou o tenente.