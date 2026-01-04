Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Intervenção policial termina com um morto e dois presos em Castanhal

A ação ocorreu na noite de sábado e foi conduzida por equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME)

O Liberal
fonte

Uma intervenção policial com registro de morte e prisões ocorreu, na noite de sábado (3), no município de Castanhal, no nordeste do Pará (Foto: Divulgação | Portal Castanhal Conectado.)

Uma intervenção policial terminou com um morto e dois presos, no município de Castanhal, no nordeste do Pará. A ação foi conduzida por equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME) e ocorreu na noite de sábado (3).

A Polícia Militar informou que os agentes da corporação receberam informações do Núcleo Integrado de Operações (Niop) sobre um roubo ocorrido em uma fazenda localizada na zona rural do município de São Francisco do Pará. Entre os bens subtraídos estava uma motocicleta equipada com sistema de rastreamento ativo. As informações são do portal Castanhal Conectado.

O sinal do dispositivo indicou que o veículo havia entrado no bairro Jardim das Acácias, em Castanhal, o que levou as guarnições a intensificarem o patrulhamento na área. Durante as buscas, os policiais localizaram três suspeitos que trafegavam em duas motocicletas roubadas, sendo uma Honda Bros e uma Honda Titan. Ainda segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, um dos homens, conhecido pelo apelido de "Neguinho", efetuou um disparo de arma de fogo contra os militares, dando início a um confronto armado.

Os policiais reagiram, e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois envolvidos, identificados como Valdir S. de O. B. e Samuel C. de F. - este último com mandado de recaptura em aberto - foram presos. Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, munições, aparelhos celulares e um dispositivo de choque elétrico. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informa que um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Outros dois suspeitos foram apresentados pela PM à Delegacia de Castanhal, onde foram autuados em flagrante por roubo. Foram apreendidas uma arma de fogo e munições. O caso segue em investigação.

 

