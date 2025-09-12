Sequestro de motorista de app termina com intervenção policial e morte de suspeito em Castanhal

Um sequestro registrado na noite de quinta-feira (11) terminou em confronto entre policiais militares e criminosos em Castanhal, no nordeste paraense. A vítima, um motorista de aplicativo que dirigia um veículo modelo Ônix preto, foi resgatada ilesa. Um suspeito morreu e ainda não foi identificado. Outro criminoso, identificado como Marcos Marques Gonçalves, de apenas 18 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (12), na PA-127, em Igarapé-Açu, no momento em que entrava em uma van.

Segundo a Polícia Militar, o motorista foi abordado por três homens armados que tomaram o carro e seguiram em direção desconhecida. O veículo chegou a ser visto por viaturas em Marapanim e, posteriormente, já de madrugada, foi localizado na PA-Transmaú, nas imediações da comunidade Fazendinha, em deslocamento para Igarapé-Açu.

Na tentativa de abordagem, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e efetuaram disparos contra a viatura, atingindo a parte frontal do carro policial. O grupo perdeu o controle do veículo e abandonou o automóvel em uma área de mata, deixando a vítima no interior, sem ferimentos.

Durante incursão na região, os suspeitos voltaram a atirar contra os policiais, que revidaram. No confronto, um dos criminosos foi baleado no peito, chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu. Os outros dois fugiram pela mata e são procurados. O homem morto ainda não foi identificado.

Na ação, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com numeração suprimida, três cápsulas deflagradas, duas munições percutidas, um celular e um relógio de metal. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Prisão

Ainda durante as diligências em busca dos demais suspeitos, a Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (12), Marcos Marques Gonçalves, de 18 anos. Segundo a PM, por volta das 7h10, moradores informaram aos policiais que um jovem com as mesmas características do suspeito havia embarcado em uma van na PA-127, em Igarapé-Açu. A equipe iniciou o acompanhamento e localizou o veículo nas proximidades do Posto Texas, na BR-316.

Durante a abordagem, os militares encontraram com Marcos um simulacro de pistola, um celular, um relógio, dois papelotes de substância análoga à maconha e R$ 62 em espécie.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde o caso foi registrado.