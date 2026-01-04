Acidente na Pedreira, em Belém, deixa dois motociclistas feridos

Um acidente envolvendo duas motos chocou moradores do bairro da Pedreira, na noite deste domingo (4). Os veículos colidiram na travessa Lomas Valentinas, entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma.

Um rapaz conduzia uma moto na cor verde e alta velocidade. Ao cruzar o perímetro da Lomas Valentinas, esse veículo chocou-se contra uma outra moto, de cor azul.

Os dois condutores ficaram bem machucados, com ferimentos pelos corpos. Moradores daquele trecho da Pedreira acionaram órgãos de segurança e de saúde, com a intenção de socorrer da vítimas do acidente.