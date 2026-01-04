Assalto com refém assusta moradores da comunidade do Riso, em Icoaraci

Viaturas do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do distrito de Icoaraci, prenderam dois suspeitos armados que fizeram um motorista de aplicativo refém. Os suspeitos, que estavam com revólver calibre 38 em um veículo modelo Kwid, na cor prata, foram cercados na entrada da comunidade do Riso, próximo da avenida Augusto Montenegro, no início da tarde deste domingo (04), em Belém.

Tiros foram ouvidos pelos moradores da área, o que gerou momentos de tensão. Várias viaturas cercaram dos dois lados o veículo na passagem São Raimundo, que dá acesso à avenida Augusto Montenegro. Os dois suspeitos de fazer o motorista refém se entregaram após aproximadamente uma hora de negociação.

De acordo com relato policial, por volta do meio-dia, guarnições do 10º BPM realizavam uma ação de incursão na comunidade Riso, em Icoaraci, quando presenciaram dois homens embarcando em um carro Renault Kwid. O veículo acelerou ao perceber a aproximação de uma das viaturas.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor, que não teria sido obedecida. Rapidamente, outras viaturas bloquearam a via na passagem São Raimundo. Os suspeitos pararam o veículo e informaram que mantinham o motorista do aplicativo como refém.

Os policiais iniciaram as negociações e conseguiram obter a rendição dos dois suspeitos. O primeiro a se entregar foi Waldemir Júnior Alcântara de Souza, evadido do sistema prisional. Waldemir, que estava conduzindo o carro no momento da abordagem, cumpria pena no regime semiaberto. O segundo suspeito foi identificado como Reginaldo Batista Seabra, que estava no banco de trás do veículo, armado com um revólver calibre 38 e segurando o refém pelo pescoço.

Após a rendição dos criminosos e soltura do refém, as equipes do 10º Batalhão revistaram o o carro e apreenderam o revólver calibre 38, que estava com a numeração raspada. Os criminosos e a vítima foram encaminhadas para a delegacia para realizar os procedimentos legais.