Aniversário de Ananindeua tem briga generalizada durante comemoração no Icuí

A comemoração pelos 81 anos de Ananindeua realizada na última sexta-feira (03/01) teve briga generalizada e tumulto durante as apresentações musicais. O evento ocorreu na avenida Santa Fé, próxima à Orla de Ananindeua, no bairro do Icuí. O festejo era organizado pela Prefeitura Municipal de Ananindeua.

Vídeos que têm repercutido nas redes sociais mostram uma briga que se inicia no meio do público e rapidamente foge do controle com socos, arremessos de baldes de gelo e intervenção da Polícia Militar.

Em um dos vídeos é possível ouvir uma das artistas pedindo auxílio da polícia. "Eita, eita! Atenção polícia confusão aqui na frente! Confusão feia aqui na frente!", diz a.

A programação do aniversário de Ananindeua contou com a apresentação da Banda Jovem e Samba, banda Nova Melodia e Isadora Pompeu.

Após a intervenção de alguns policiais militares, a multidão corre em diferentes sentidos ficando prensada nos cantos da avenida, que estava lotada.

A Prefeitura de Ananindeua informou, por meio de nota, que "o princípio de confusão foi pontual e rapidamente solucionado com atuação das forças policiais, sem registro de feridos, permitindo a continuidade imediata do evento".