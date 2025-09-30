Capa Jornal Amazônia
'Vitória das mulheres', diz Cintia Chagas após fala sobre ex

Influenciadora reagiu nas redes ao indiciamento do ex-marido, o deputado Lucas Bove, por violência doméstica

O Liberal
fonte

Cintia Chagas (Castella Studio/@cintiachagass/Instagram/Reprodução)

A influenciadora e professora mineira Cintia Chagas repercutiu nas redes sociais o indiciamento do ex-marido, o deputado estadual por São Paulo, Lucas Bove (PL), por violência doméstica. Em vídeo publicado online, ela classificou o episódio como uma conquista coletiva em defesa das mulheres.

“A vitória de hoje não é apenas a minha vitória, é a vitória da ex-namorada dele que, assim como eu, foi também expulsa de casa. É também a vitória das mulheres que são agredidas diariamente pelos companheiros e não têm coragem de denunciar”, declarou Cintia.

Deputado nega agressões e fala em manipulação

O deputado Lucas Bove se manifestou por meio de nota assinada pelos advogados de defesa. Segundo o documento, “a Autoridade Policial foi taxativa em afirmar que NÃO houve qualquer agressão física ou ameaça à Cintia Chagas”.

A defesa do parlamentar ainda acusa a influenciadora de criar uma “ardilosa história” sobre supostas agressões e informou que vai solicitar investigação sobre o vazamento de informações do processo, que corre em sigilo.

Inquérito foi finalizado em setembro pela Polícia Civil

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi apurado sob sigilo pela 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O inquérito policial foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário em 15 de setembro de 2025. A pasta não deu mais detalhes sobre o caso.

Quem é Cintia Chagas 

Cintia Chagas é influenciadora digital, professora e escritora. Natural de Belo Horizonte, formou-se em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ganhou destaque por seu estilo irreverente ao ensinar português, o que lhe rendeu o apelido de “a educadora mais divertida do país”.

Com forte presença digital, Cintia soma mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos educativos, além de atuar como palestrante, entrevistadora e produtora de cursos online. Ela também mantém um canal no YouTube e é autora de dois livros best-sellers: Sou Péssimo em Português e Um Relacionamento Sem Erros de Português.

A influenciadora ficou conhecida ainda por declarações polêmicas em entrevistas, como ao defender que “a mulher precisa se submeter ao homem” em uma relação. Na ocasião, afirmou que isso significaria “deixar o homem ser homem” e que “o jantar só pode ser servido depois que o seu marido chegar”.

Cintia anunciou o divórcio do deputado estadual Lucas Bove (PL) três meses após o casamento, celebrado em uma cerimônia luxuosa na Itália. O casal teve um relacionamento de dois anos. Ao comunicar a separação pelas redes sociais, ela declarou que a decisão foi motivada por “divergências de objetivos de vida” e que ambos mantêm “respeito mútuo”.

