Dia 31 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

O final de 2025 está perto e, nesse período, a busca por momentos de descanso é constante. Com a virada de ano, é comum que alguns trabalhadores recebam folga ou fiquem de recesso. Para aqueles que precisam cumprir horários, o apego a feriados e pontos facultativos é a saída. Por isso, surge a dúvida se o dia 31 de dezembro, véspera de Réveillon, é feriado ou não.

Dia 31 de dezembro é feriado?

Não, o dia 31 de dezembro não é feriado. A data é facultada, nacionalmente, a partir das 13h. Entretanto, a véspera de Réveillon pode ser de folga para os trabalhadores, a depender do contratador, formato de trabalho, carga horária e demais questões empregatícias.

No dia seguinte, 1º de janeiro, é feriado nacional. A data garante folga aos trabalhadores ou pagamento pelo expediente, a depender do tipo de emprego. Em Belém do Pará, o dia 2 de janeiro de 2026 será facultado, conforme decreto da Prefeitura Municipal.