Homem corta o próprio pênis em hélice de ventilador e é hospitalizado

Um homem de 31 anos cortou o próprio pênis na hélice do ventilador na madrugada da última segunda-feira (21) em Bataguassu, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul.

Após o incidente, a própria vítima acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu o homem ainda no local. Em seguida, os socorristas levaram a vítima até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde permaneceu internado com os cuidados médicos.

Segundo registro, o órgão genital do homem precisou ser costurado e recebeu cerca de quatro pontos. O estado da vítima é estável e a dinâmica do acidente não foi divulgada. As informações são do portal Cenário MS.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web oliberal.com)