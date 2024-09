Mulher é presa após cortar pênis do marido que não conseguia ter ereção

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante nesta semana, em Cacoal, Rondônia, após cortar o pênis do marido, de 58 anos, durante uma discussão após uma tentativa frustrada de relação sexual. De acordo com a Polícia Militar, o casal passou o dia consumindo bebidas alcoólicas, e, quando o homem não conseguiu ter uma ereção, a esposa pegou uma faca de cozinha e cometeu o ataque.

Após o corte, a mulher perseguiu o marido pelas ruas da vizinhança e chegou a invadir residências de desconhecidos enquanto tentava alcançá-lo. A vítima foi resgatada por vizinhos e logo depois atendida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada ao Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal, onde recebeu cuidados médicos.

VEJA MAIS

Segundo informações do G1, a direção do hospital explicou que o ferimento foi grave, mas o membro não foi amputado. O homem já recebeu alta e se recupera do trauma.

A agressora foi detida pela polícia e levada à delegacia local, onde teve a prisão convertida em preventiva. O caso está sob investigação, e a mulher permanece à disposição da Justiça por lesão corporal grave.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)