Mãe é presa em flagrante após matar filho de apenas três meses

Um bebê de apenas três meses foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (19), no interior de uma residência localizada na travessa Santa Rita, bairro Novo São Luiz, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A genitora da criança, identificada como Elioane Alves Aragão, foi presa em flagrante por homicídio qualificado, como informou a Polícia Civil.

O corpo estava sobre uma cama em um dos quartos do imóvel. A Polícia Militar informou que foi acionada no início da tarde, após receber informações sobre a morte da criança. De acordo com a PM, ao chegarem no local, os policiais constataram que o bebê já estava sem vida. Visivelmente alterada, a mãe alegou que teria dormido por cima do bebê.

Relatos de alguns moradores, repassados aos agentes no momento da ocorrência, dão conta de que Elioane teria sido vista bebendo em um bar da vizinhança poucas horas antes do incidente. Ela, inclusive, teria levado a criança junto com ela. Ainda segundo as testemunhas, a mulher teria se mostrado agressiva e chegado a agredir o filho em seu colo dentro do estabelecimento.

Os agentes levaram a mãe à delegacia de Polícia Civil do município para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e logo em seguida ela recebeu voz de prisão em flagrante. A Polícia Civil informou que solicitou perícias e vai ouvir testemunhas nos próximos dias para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de São Domingos do Araguaia.

O local foi isolado para a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica, que fizeram a coleta de indícios e análise da cena do crime, removendo também o corpo da criança para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte do bebê.