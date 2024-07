Mulher é presa por sedar companheiro e mutilar pênis com soda cáustica

Uma mulher de 56 anos foi presa nesta segunda-feira (15) em Uruaçu, Goiás, acusada de mutilar o pênis do companheiro com soda cáustica. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes e resultou em lesões gravíssimas na vítima, um homem de 43 anos.

De acordo com as investigações, a mulher teria sedado o companheiro com um medicamento antidepressivo antes de jogar a soda cáustica em seu órgão genital. O crime aconteceu na casa do casal, onde ambos viviam juntos há 10 anos.

Após o crime, a mulher teria fugido do local, mas foi presa horas depois pela Polícia Civil. Em depoimento, ela confessou o crime e alegou que agiu para impedir que o companheiro tivesse relações sexuais com outras pessoas. Segundo os médicos, as queimaduras causadas pela soda cáustica provocaram lesões profundas e deformidades permanentes no pênis do homem.

A mulher foi presa preventivamente por lesões corporais gravíssimas no âmbito doméstico, crime cuja pena pode chegar a 10 anos de reclusão. Ela também responderá por tentativa de homicídio, já que as lesões causadas à vítima poderiam ter resultado em sua morte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)