Homem tem pênis amputado por ex após traição e reata relacionamento com ela: 'eu a amo'

Em Atibaia, São Paulo, um frentista de 39 anos identificado como Gilberto Nogueira de Oliveira teve o pênis decepado pela então companheira, a cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 34, após ela descobrir uma traição dele com uma sobrinha de 15 anos no dia do aniversário dela. Em vingança, ela prendeu o órgão genital de Gilberto com um elástico e usou uma navalha para cortá-lo. Em seguida, jogou o órgão no vaso sanitário e deu descarga.

O crime ocorreu no final do ano passado, no dia 22 de dezembro e, na delegacia, ela confessou ser a autora e foi presa, uma vez que ela mesma se apresentou às autoridades e contou o ocorrido. Já o homem passou por diversas cirurgias e ainda não está totalmente recuperado.

Informações da coluna True Crime afirmam que, recentemente, o casal reatou o relacionamento após um pedido de perdão de Daiane.

O contato inicial teria sido feito por Gilberto, no dia 15 de março, que queria saber como Daiane estava. Duas semanas depois, Daiane retornou a carta feita dentro da Penintenciária Feminina de Mogi Guaçu, onde a cozinheira aguarda julgamento.

Ela teria contado que sente vergonha do crime que cometeu e ainda relatado as condições deploráveis da cadeia. “Estou usando duas calcinhas há dois meses. Não consegui um trabalho aqui na cadeia. Ainda bem, porque teria de tirar a roupa todos os dias para passar de uma ala para outra. A revista íntima é obrigatória. E não queria que as funcionárias do presídio soubessem que só tenho duas calcinhas”. Daiane ainda teria afirmado que dorme em um colchão no chão de uma cela de dois metros quadrados junto com outras duas detentas que não tomam banho.

Na carta, Daiane pediu perdão. Na resposta, Gilberto afirmou que perdoou a mulher e se mostrou disposto a voltar. “Se não tivesse tido relações sexuais com a minha sobrinha no dia do aniversário da minha companheira, nada disso teria acontecido. Daiane é uma mulher maravilhosa, amorosa, que me ama. Ela não merecia ser traída dessa forma. Foi exposta para todo país. (…) Não me importo com o que os outros pensam. O que realmente importa é o que sinto por ela. Eu a amo”, disse ele à coluna.

Ainda conforme as informações repassadas, ele ainda se mostrou disposto a visitá-la na cadeia e a ajudar nos custos de sua defesa, estipulada em R$ 40 mil.

Crime

O crime ocorreu quando o casal se preparava para casar. Antes do Natal, Daiane descobriu que Gilberto estava tendo um caso com a sobrinha dele, de 15 anos. Para se vingar, ela comprou uma lingerie e preparou a suíte para uma noite de amor. Enquanto o noivo estava na cama sem roupa, Daiane apagou a luz e amputou o órgão genital do homem.

Antes de jogar o pênis do amado no vaso sanitário, Daiane tirou uma foto do membro do companheiro em suas mãos e postou no grupo da família de Gilberto no WhatsApp. Também atirou as chaves do carro dele pela janela para dificultar o socorro.

Gilberto recebeu uma prótese peniana e passará por uma cirurgia para implantação em breve.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com