Homem é morto após ter pênis decepado em Tomé-Açu

Um homem foi torturado até a morte na manhã deste domingo (5), no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará. A vítima, identificada como Antônio Lima de Sousa, foi morto por dois homens numa região rural do município.

Testemunhas disseram aos agentes da Polícia Militar que Antônio ingeria bebidas alcoólicas com seus dois assassinos antes do crime, num igarapé da região. Em determinado momento, houve um desentendimento entre a vítima e os outros dois homens, o que teria motivado o crime.

Ao chegarem no local do crime, os policiais encontraram um cenário característico de crimes cometidos com alto grau de violência. O corpo da vítima apresentava esmagamentos no crânio que, ao que tudo indica, foram feitos com apedrejamentos. O pênis de Antônio foi decepado e jogado próximo ao corpo.

Até a publicação, os dois assassinos de Antônio não foram capturados. A reportagem de O Liberal solicitou informações às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.