PM desarticula grupo armado suspeito de tortura em Cametá; um homem morreu

A Polícia Militar matou um suspeito e prendeu outros seis, durante uma operação em Cametá, nesta segunda-feira (27). As informações foram divulgadas nesta terça (28). Os criminosos estavam armados e em posse de muitas munições. A ação começou após a localização do corpo de um homem que estava desaparecido, em um rio da ilha de Laranjal. Uma outra vítima do grupo, que reconheceu os criminosos, foi alvo de tortura e cárcere privado. A PM não revelou os nomes de nenhum dos suspeitos presos e nem do morto.

Após a localização do corpo, a PM foi informada que um grupo suspeito estaria ameaçando parentes da vítima que tentavam se aproximar para acompanhar a remoção. Em rondas realizadas pelos rios da região, uma embarcação, com três homens com as características repassadas nas denúncias, foi abordada. Eles foram presos e com eles foram apreendidas duas armas de fogo. Um deles estava foragido do sistema penal.

As buscas continuaram em uma área de mata, onde outros dois suspeitos foram detidos e mais duas armas foram apreendidas. Eles conduziram os militares até o local utilizado como base pelo grupo. Outros dois homens estavam no local e um deles tentou fugir atirando contra os militares, que revidaram. Um deles foi preso e o atirador foi atingido e socorrido, mas acabou morrendo.

"Durante a revista na área, foram encontradas armas de grosso calibre, incluindo um fuzil AR15, com 110 munições. Na ação, além do fuzil, foram apreendidas duas pistolas, calibre .40, uma pistola, calibre .9mm, uma pistola, calibre .380, um rifle de precisão, calibre .17, com mira telescópica acoplada, uma espingarda calibre .28 de fabricação caseira, 189 munições de diversos calibres, dois aparelhos celulares e dois rádios comunicadores", diz nota da PM.

Todos os suspeitos presos foram apresentados à Polícia Civil e já estão à disposição da Justiça. As armas apreendidas serão periciadas e podem revelar o uso em outros crimes já registrados.