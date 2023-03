Brasileiro preso com carne humana dá versão de homicidio: ‘Reagi e passei ele, tá?’

O brasileiro Begoleã Fernandes, de 26 anos, suspeito de ter cometido um homicídio e preso no aeroporto de Lisboa, com documentos falsos e carne na mala, enviou um áudio para um amigo sobre o que aconteceu no dia do crime e pedindo ajuda. "Reagi e passei ele, tá? Me ajuda ai mano, pelo amor de Deus", disse Begoleã na gravação. Ele é suspeito de matar o brasiliense Alan Lopes, 21 anos, que trabalhava como açougueiro em Amsterdã, na Holanda, onde o crime aconteceu em 26 de fevereiro. A vítima vivia no país há sete anos e sua família é do Distrito Federal.

“Oh Messias, ora por mim meu irmão, que eu tô beleza, graças a Deus. Mas o que eu passei não foi brincadeira. Ele é canibal. Já tem muito tempo que a galerinha dele sabe, entendeu? […] Só que é uma parada tão bizarra, mas tão, mas tão bizarra que ninguém acredita. […] Eu fui lá e os meninos tinham me avisado que era uma armadilha para ele me pegar, tá ligado? […] Aí na hora que ele tentou me pegar, eu estava com a faca, eu fui e reagi e passei ele, ta ligado? Me ajuda ai mano, pelo amor de Deus!”, disse Begoleã, na gravação.

A defesa do brasileiro, natural de Matipó, na Zona da Mata mineira, afirma que Begoleã agiu em legítima defesa e que transportou carne humana e documentos na mala para provar sua inocência e fazer a identificação dos envolvidos.

“[A legítima defesa é] comprovada através do agarrar a lâmina com a mão direita para impedir que fosse morto, e a prova continua bem visível na mão direita. Só tentou fugir da Holanda, mais uma vez, para evitar ser morto”, afirmou o advogado contratado pela família de Begoleã.

A mãe do brasileiro preso — Carla Pimental — confirmou que a voz do áudio é do filho ao portal G1. Segundo a mulher, ela já procurou o Consulado Brasileiro e o Itamaraty, mas que não conseguiu ajuda de nenhum órgão. “Eu preciso ir pra aquele país e ver se meu filho precisa de ajuda psicológica”, afirmou.

Carne humana

Segundo o jornal português Correio da Manhã, Begoleã pretendia viajar para o Brasil transportando carne humana. O destino seria Belo Horizonte (MG). No entanto, ele foi preso quando tentava embarcar, em Lisboa. O rapaz apresentou um cartão de identidade italiano e portava outros documentos em nome de terceiros, o que levantou suspeitas no aeroporto da capital portuguesa