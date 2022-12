​Identificado jovem encontrado morto com a mão e boca amarradas no Icuí-Guajará

Foi identificado nesta terça-feira (6) o jovem encontrado morto com a mão e boca amarradas em uma área de mata localizada ao lado da Escola Bosque do Icuí-Guajará, em Ananindeua. O caso ocorreu na noite da última segunda-feira (5). Trata-se de Carlos Alexandre de Souza Silva, 21 anos. Ele não tinha passagem pela polícia.

Familiares procuraram a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência e dar entrada nos procedimentos de liberação do corpo, que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo a polícia, uma tia do rapaz informou que Carlos seria usuário de drogas e, para sustentar o vício, já teria vendido vários objetos de seus pais.

Não há informações se o jovem vinha sendo ameaçado. A polícia ainda não tem nenhuma suspeita sobre os autores do homicídio. Também não se sabe qual pode ter sido a motivação para o crime. O caso continua sendo investigado por meio da Divisão de Homicídios. Carlos foi encontrado com duas perfurações de arma de fogo na cabeça. Um dos tiros atingiu o olho direito do rapaz.

Criminosos usaram uma corda para amarrar a boca de Carlos. Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) coletaram um pedaço do acessório. No fragmento, pode haver material genético que ajude na identificação dos suspeitos.