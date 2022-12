Quarteto é preso suspeito de envolvimento a assalto em supermercado de Castanhal

Quatro pessoas foram presas na tarde de segunda-feira (5) suspeitas de envolvimento em um assalto de um mercadinho localizado Agrovila de Nazaré, em Castanhal, região nordeste paraense. Os suspeitos foram identificados como: Maria Eliane Silva Lima, 25 anos; Marco Antônio Cordovil Bezerra Júnior, 27 anos; Ivan Fernandes de Lima, 33 anos e Moisés Oliveira da Silva, 20 anos. As informações são do Naldo Lobo Notícias.

Veja mais

O roubo aconteceu ainda na tarde de segunda-feira (5), enquanto ocorria o jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo do Catar. A Polícia Militar (PM) foi acionada sobre o caso e iniciou as buscas pelos suspeitos.

Os militares conseguiram localizar o quarteto. Na rodovia que leva ao município de São Domingos do Capim, houve troca de tiros. Não foi informado se alguém ficou ferido.

De início, apenas três pessoas foram presas. O quarto integrante veio a ser detido quando tentou fugir por uma área de mata.

Os suspeitos foram levados à Delegacia de Castanhal para realizar os devidos procedimentos.