Mulher corta o pênis e testículos do companheiro após pegá-lo abusando da filha

Uma mulher chamada Ha Thi N, de 36 anos, cortou o pênis e os testículos do marido depois que ele foi flagrado por uma câmera escondida abusando da enteada. Nguyen Van H., de 29 anos, foi acusado de cometer o crime contra a adolescente desde 2020. A mulher teria tomado a iniciativa de filmar o homem após a menina reclamar várias vezes sobre o comportamento “incomum” do padrasto. O caso aconteceu em Son La, no Vietnã.

As autoridades locais relatam que o casal tinha um histórico de conflito conjugal, embora não tão grave quanto esta última situação. Nguyen foi acusado de abusar sexualmente da adolescente por mais de dois anos, mas sempre negava o crime. Então, a esposa teria tomado medidas para verificar as suspeitas. Quando confirmou que a filha foi estuprada, Ha Thi cortou os genitais do acusado enquanto ele dormia. Segundo testemunhas locais, a mulher jogou os órgãos no lixo. Ha Thi se entregou à polícia e mostrou as imagens do abuso.

Enquanto isso, Nguyen foi levado às pressas para um hospital local, onde os médicos tentaram salvar sua vida. O acusado está em condição estável. No entanto, os médicos não conseguiram reimplantar seu pênis.

De acordo com as autoridades, as acusações exatas que os dois estão enfrentando permanecem incertas devido a investigação sobre os crimes estarem em andamento. A polícia continua questionando a esposa sobre o local que o pênis e os testículos estão, pois ainda não foram recuperados.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)