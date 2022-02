Mulher corta pênis de ex após descobrir estupro do filho de 4 anos

Uma mulher de 29 anos cortou o pênis do ex-companheiro, de 32 anos, após descobrir que ele estuprou o filho do ex-casal, um menino de 4 anos. Ela foi presa e confessou que arquitetou o crime e, para atrair o homem, marcou um encontro na casa dele, em Crucilândia (MG), na terça-feira (15). As informações são do jornal O Tempo.

VEJA MAIS

Durante o sexo, a mulher pegou uma faca e cortou parte do pênis do ex. O homem saiu correndo e conseguiu chegar à polícia e pedir ajuda depois de ter o pênis parcialmente cortado e sangrando. O órgão genital foi costurado e a vítima não corre risco de vida.

A polícia aguarda o homem receber alta médica para ser ouvido. O suposto abuso sexual será investigado em um inquérito. A criança está com uma tia.

Além do crime contra o ex-companheiro, a polícia constatou que a mulher já tinha mandado de prisão por homicídio.

Ela contou à polícia que tinha um relacionamento conturbado com o ex-companheiro. “O relacionamento teria durado cerca de três anos, e há quatro eles estavam separados. O menino morava com o pai, que mantinha a guarda provisória da criança”, explicou o delegado Marcelo Calli.