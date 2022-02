Preso é suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos dentro de uma penitenciária

Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos dentro de uma penitenciária no Rio Grande do Sul. A prisão preventiva aconteceu nesta quinta-feira (10). As informações são do G1 nacional.

A polícia informou que o crime aconteceu durante uma visita da menina e da mãe enquanto o homem cumpria pena dentro da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), entre os anos de 2014 e 2015. Atualmente, ele se encontra na Penitenciária Estadual do Jacuí, também em Charqueadas.

A polícia soube do crime após a menina ter contado para uma amiga, que relatou aos familiares. O delegado que investiga o caso, Marco Schalmes, afirmou que o homem se justificou dizendo que precisava verificar se a filha ainda era virgem. Os exames periciais confirmaram a violência.

O suspeito já possui outros três indiciamentos por estupro nos anos de 2011 e 2012. A polícia vai investigar a participação da mãe da menina no crime.