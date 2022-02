Cuidador que estuprava idosa de 99 anos é condenado à prisão

Um profissional de saúde foi condenado à prisão perpétua depois de ser pego estuprando uma paciente de 99 anos com demência enquanto a família da vítima assistia impotente através de uma câmera escondida. Phillip Carey, de 48 anos, admitiu ter atacado a idosa na casa de repouso onde trabalhava em Blackpool, Lancashire, no Reino Unido. As informações são do Daily Mail.

Carey se declarou culpado no tribunal Preston Crown, onde foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 10 anos.

Os promotores disseram que a família da vítima ficou preocupada quando o comportamento dela mudou repentinamente. Ela não permitia contato físico e implorava aos familiares quando a visitavam: "Não me deixem, eles vão me machucar”.

Crime foi registrado em vídeo

A família instalou uma câmera secreta no quarto da idosa para tentar descobrir o que estava causando tanto sofrimento. Foi quando viram Carey entrar no quarto da mulher, onde ele a estuprou e a agrediu sexualmente na transmissão ao vivo.

Eles imediatamente chamaram a polícia, que prendeu Carey. Ele admitiu culpa no tribunal depois que os promotores apresentaram evidências forenses e as imagens da câmera.

"Carey abusou de sua posição de confiança e atacou uma mulher vulnerável de quem ele deveria estar cuidando. Sou grato à família da vítima que demonstrou grande força durante todo o processo do Tribunal. Espero que a sentença de hoje lhes dê algum conforto, sabendo que Carey foi levado à justiça por suas ações", disse a promotora sênior Sophie Rozdolskyj, depois que ele foi sentenciado.