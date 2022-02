Pai é preso após abusar de filho de um ano internado com leucemia

Um homem acusado de abusar sexualmente do próprio filho foi preso preventivamente nesta terça-feira (8) em Irati, no Paraná. Na época do crime, a criança tinha 1 ano e 10 meses e estava internada em tratamento de leucemia. As informações são de O Globo. O crime ocorreu em 30 de maio de 2021.

A denúncia criminal foi apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, do Ministério Público do Paraná.

Segundo aponta a investigação, o homem aproveitou um momento em que estava sozinho com a criança no hospital para cometer o abuso. O processo tramita sob secreto de Justiça.

