Pretende viajar em 2026? Confira os melhores feriados para emendar com as férias

O final do ano está chegando e nesse momento muitas pessoas já começaram a fazer suas metas e planejamentos para 2026. Mas em meio a tantas promessas de mudanças e transformações, os aventureiros também estão criando planos para realizar suas viagens com folgas estratégicas a fim de emendar feriados neste ano.

Com uma devida organização, será possível transformar datas isoladas em períodos prolongados de descanso, podendo assim, combinar férias com feriados nacionais. Esse tipo de pedido de descanso é permitido pela Lei trabalhista desde que sejam respeitadas as regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Confira os melhores feriados para emendar com 15 dias de férias:

Carnaval

Sugestão: 18 de fevereiro a 4 de março

O carnaval é considerado ponto facultativo em muitas empresas, mas em outras elas costumam liberar os dias para folgas. Logo, nesse período as pessoas poderão desfrutar do dia de Quarta-Feira de Cinzas, dos dias de folia e os outros de férias.

Sexta-feira Santa

Sugestão: 6 a 20 de abril

Após o feriado religioso, em que muitas empresas podem facultar os dias durante essa semana, será possível garantir mais duas semanas de férias em abril.

Independência do Brasil

Sugestão: 8 a 22 de setembro

Após a segunda-feira do dia da Independência do Brasil, as férias também podem ser emendadas para mais um descanso prolongado de duas semanas.

Nossa Senhora Aparecida

Sugestão: 13 a 27 de outubro

Como o dia 12 de outubro é de Nossa Senhora de Aparecida, existe a possibilidade de tirar suas férias entre 13 e 27, porque dia 28 terá mais um feriado, de Finados.

Natal e Ano Novo

Sugestão: de 21 de dezembro a 4 de janeiro

Como o Natal e o Réveillon acontece neste período de final de ano, muitas pessoas preferem tirar os dias de folga,

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)