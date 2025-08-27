VÍDEO: Influenciadora digital chora após denúncia contra seu ex-marido e deputado ser arquivada

A influenciadora Cíntia Chagas publicou um vídeo chorando e indignada em suas redes sociais ao expor e criticar uma decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que arquivou, por seis votos a um, o processo que pedia a cassação do deputado estadual Lucas Bove (PL/SP). O parlamentar é ex-marido da influenciadora e foi denunciado por violência física e psicológica na época em que ela anunciou a separação.

"O Conselho de Ética da Alesp acaba de arquivar um pedido de cassação de um deputado investigado por agredir física e psicologicamente a própria mulher. Os senhores demonstram com isso não apenas o corporativismo, mas também a autodefesa masculina presente na Alesp. Os senhores riem da sociedade no momento em que nós estamos discutindo tanto o feminicídio", disse Cíntia Chagas

A causa só recebeu o voto favorável de Ediane Maria (PSOL/SP), única mulher presente na reunião. Cíntia Chagas e Lucas Bove oficializaram a união em maio de 2024, em uma cerimônia intimista realizada na Itália. Três meses depois, a influenciadora digital anunciou a separação.

Em setembro do mesmo ano, a influenciadora registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido, acusando-o de violência física e psicológica, ciúmes, controle excessivo, possessividade e impedimentos em suas ações cotidianas.