Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Apagão atinge 13 municípios no Pará; sobe o número de estados afetados

A interrupção no fornecimento ocorreu na madrugada dessa terça-feira (14) e 21 estados notificam ausência de energia

Lívia Ximenes
fonte

A falta de energia atingiu, pelo menos, 22 estados brasileiros e o Distrito Federal (Reprodução)

O apagão da madrugada dessa terça-feira (14) afetou, pelo menos, 13 municípios do Pará. Outros estados do Brasil e o Distrito Federal (DF) registraram interrupção no fornecimento de energia. Conforme informações do Ministério de Minas e Energia, a queda ocorreu devido a um incêndio na Subestação de Bateias, no Paraná.

VEJA MAIS

image Apagão deixa 9 estados e DF sem energia durante a madrugada
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha foi provocada por um incêndio em uma subestação no Paraná

image Após apagão, ministro defende que País tem segurança energética e descarta horário de verão

image Apagão: equipe da Aneel se deslocará ainda nesta terça para inspeção na subestação afetada

Segundo a Equatorial Pará, fornecedora de energia do estado, não houve falta de energia total nos municípios e apenas alguns trechos foram atingidos. “Cerca de 294 mil clientes foram impactados”, diz. Entre as cidades afetadas está Alenquer, Ananindeua, Anapu, Belém, Castanhal, Itaituba, Juruti, Marabá, Monte Alegre, Óbidos, São Domingos do Araguaia e Uruará.

A princípio, nove estados informaram a interrupção no fornecimento. Entretanto, até o momento e além do Pará, outros 21 registraram a ocorrência: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Distrito Federal também foi atingido.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) declara que o incêndio foi controlado pelos bombeiros e não há equipamento danificado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve enviar, ainda nessa terça-feira, uma equipe de fiscalização para inspecionar a subestação.

As companhias de energia brasileiras informaram, mais cedo, sobre uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve interrupção de cerca de 10.000 megawatts (MW). “Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões”, aponta a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

apagão no brasil

apagão no pará

Apagão

falta de energia

queda de energia elétrica

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

13.10.25 13h37

Hugo Souza celebra chance na seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

12.10.25 16h47

Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

12.10.25 13h38

Brasil

BNDES já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito para empresas do Pará com recursos do Brasil Soberano

Plano Brasil Soberano é um conjunto de medidas lançado pelo governo federal para apoiar exportadores brasileiros, especialmente pequenas empresas, afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos

10.10.25 19h28

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Apagão atinge 13 municípios no Pará; sobe o número de estados afetados

A interrupção no fornecimento ocorreu na madrugada dessa terça-feira (14) e 21 estados notificam ausência de energia

14.10.25 11h06

BRASIL

Apagão deixa 9 estados e DF sem energia durante a madrugada

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha foi provocada por um incêndio em uma subestação no Paraná

14.10.25 8h04

Crime chocante

Padrasto é preso por estuprar e manter em cárcere privado a enteada por 12 anos

Polícia Civil prende homem acusado de manter a vítima isolada desde os 7 anos; Abusos sexuais e ameaças eram diários

14.10.25 11h23

METANOL

Crise do metanol: rede criminosa de adulteração de bebidas é alvo de operação no Estado de SP

Ao todo, serão cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara

14.10.25 8h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda