Apagão atinge 13 municípios no Pará; sobe o número de estados afetados

O apagão da madrugada dessa terça-feira (14) afetou, pelo menos, 13 municípios do Pará. Outros estados do Brasil e o Distrito Federal (DF) registraram interrupção no fornecimento de energia. Conforme informações do Ministério de Minas e Energia, a queda ocorreu devido a um incêndio na Subestação de Bateias, no Paraná.

VEJA MAIS

Segundo a Equatorial Pará, fornecedora de energia do estado, não houve falta de energia total nos municípios e apenas alguns trechos foram atingidos. “Cerca de 294 mil clientes foram impactados”, diz. Entre as cidades afetadas está Alenquer, Ananindeua, Anapu, Belém, Castanhal, Itaituba, Juruti, Marabá, Monte Alegre, Óbidos, São Domingos do Araguaia e Uruará.

A princípio, nove estados informaram a interrupção no fornecimento. Entretanto, até o momento e além do Pará, outros 21 registraram a ocorrência: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Distrito Federal também foi atingido.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) declara que o incêndio foi controlado pelos bombeiros e não há equipamento danificado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve enviar, ainda nessa terça-feira, uma equipe de fiscalização para inspecionar a subestação.

As companhias de energia brasileiras informaram, mais cedo, sobre uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve interrupção de cerca de 10.000 megawatts (MW). “Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões”, aponta a nota.