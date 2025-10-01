‘Preguiça’ é preso por violência doméstica após agredir companheira, filhos e sogra em Marapanim

Um homem identificado como Josué Ferreira da Silva, conhecido pelo apelido de “Preguiça”, foi preso na madrugada desta quarta-feira (1º), por violência doméstica no município de Marapanim, no nordeste do Pará. Ele é suspeito de agredir a companheira, os filhos menores e a sogra, em um caso de flagrante violência familiar.

Segundo informações da Polícia Militar, a viatura foi acionada por telefone pela vítima, que relatou estar sendo agredida junto com os filhos e a mãe. A denúncia indicava que o agressor havia cometido agressões físicas contra todos os presentes na residência localizada na Vila do Araticu Mirim.

A equipe policial se deslocou imediatamente ao local e localizou o suspeito nas proximidades da casa. Ao perceber a chegada dos policiais, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela guarnição. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marapanim, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. O homem segue preso, à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento Regional III (CPR III), sob responsabilidade do coronel Rebelo, com apoio do 5º Batalhão da Polícia Militar (tenente-coronel Fábio Rayol), da 4ª Companhia (1º tenente Mizanias) e do 23º Pelotão (3º sargento Marcelo Elleres).