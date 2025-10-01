Peritos de Belém realizam levantamento em local de feminicídio em Gurupá, na ilha do Marajó

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) foi acionada pela Delegacia de Polícia Civil de Gurupá, no arquipélago do Marajó, para realizar uma perícia no local onde foi encontrado o corpo de uma mulher, identificada como Camila Araújo da Silva, vítima de feminicídio. A equipe de peritos se deslocou de Belém até o município na tarde desta quarta-feira (1º).

A vítima estava desaparecida desde a noite de segunda-feira (29). A localização do corpo só foi possível após a prisão de dois suspeitos pela Polícia Civil. Um deles revelou onde a mulher, ex-companheira de um dos envolvidos, havia sido enterrada.

O procedimento pericial foi conduzido pelo setor de Local de Crime do Instituto de Criminalística da PCEPA. De acordo com o perito responsável, Waldemir Alencar, a perícia foi considerada delicada, tanto pelas condições ambientais – como a grande quantidade de mosquitos – quanto pela presença de muitas pessoas no entorno. Durante o exame, foram identificados restos do material que teria sido utilizado no crime, mas a remoção será feita apenas na necropsia, devido à intensa presença de moscas no local.

“No procedimento de levantamento de local de crime, o perito faz a verificação de possíveis vestígios para exames complementares. Então, é um exame externo que é realizado pelo perito, chamado de exame perinecrocópico, onde vamos identificar as lesões externas no corpo e descrevê-las no laudo que será emitido. No exame de hoje, foi encontrado resto do material utilizado para realizar o crime na vítima, mas foi preservado para ser retirado durante o exame de necropsia, por conta da grande quantidade de moscas presentes no ambiente”, explicou o perito.

A Polícia Científica ressaltou ainda que o laudo pericial, somado à necropsia e a outros exames, será essencial para a conclusão das investigações. O exame necroscópico será realizado por um médico ad hoc – profissional do município nomeado especificamente para essa função. As investigações seguem em andamento sob responsabilidade da Polícia Civil de Gurupá.