Mulher é morta a tiros em Água Azul do Norte; ex-companheiro é o principal suspeito

Uma mulher foi morta a tiros na comunidade de Vila Nova Canadá, zona rural de Água Azul do Norte, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na terça-feira (30) e a vítima foi identificada como Daiane Silva. O principal suspeito é o ex-companheiro, Marcos Vinicius, que, segundo a polícia, tentou tirar a própria vida após cometer o assassinato.

De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima estaria impedindo o ex-companheiro de visitar o filho do casal. A situação teria gerado uma discussão que terminou com os disparos.

A guarnição da Polícia Militar da localidade foi acionada e p​restou os primeiros socorros ao suspeito, que foi encaminhado, ferido, ao Hospital Municipal de Canaã dos Carajás, que é a unidade mais próxima da comunidade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda a recuperação do suspeito para prosseguir com o inquérito e ouvir sua versão dos fatos.