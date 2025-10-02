Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Monitorado é recapturado após confessar participação em sequestro em Belém

Marcelo da Silva Matos é o primeiro preso sob suspeita de envolvimento no caso

O Liberal
fonte

Monitorado é recapturado após confessar participação em sequestro em Belém. (Divulgação)

Após realizar diligências, o Grupamento de Busca e Recaptura (GBR), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), localizou e recapturou nesta quarta-feira (1º) o monitorado Marcelo da Silva Matos. Durante a abordagem policial, ele confessou ter participado do sequestro de uma família inteira, no último final de semana, em Belém. Em seguida, foi conduzido à Delegacia do Marco para a adoção dos procedimentos cabíveis.

“Uma família inteira foi vítima de um assalto na madrugada de sábado para domingo. Pegaram eles lá na Doca (avenida Visconde de Souza Franco), no bairro do Reduto. Os assaltantes os conduziram até a residência deles, no bairro do Marco, onde fizeram toda a limpa na casa e levaram os veículos”, informou o comandante Leão, do GBR.

“Nós tomamos conhecimento do acontecimento na segunda-feira pela manhã. Como temos alguns recursos de levantamento de dados, identificamos que havia monitorado envolvido no caso”, explicou o policial penal.

Com a autorização da Secretaria-Adjunta de Gestão Operacional (Sago), os integrantes do GBR realizaram a busca, que resultou na localização e prisão de Marcelo da Silva Matos, culminando com a apresentação à autoridade policial para ser atuado em flagrante.

“Ele foi o primeiro preso envolvido nessa ocorrência. A partir dele, com certeza, vai ser possível prender os demais envolvidos e recuperar os bens”, disse o comandante Leão.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Monitorado é recapturado após confessar participação em sequestro em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Monitorado é recapturado após confessar participação em sequestro em Belém

Marcelo da Silva Matos é o primeiro preso sob suspeita de envolvimento no caso

02.10.25 0h05

POLÍCIA

Peritos de Belém realizam levantamento em local de feminicídio em Gurupá, na ilha do Marajó

O laudo pericial, somado à necropsia e a outros exames, será essencial para a conclusão das investigações

01.10.25 23h08

POLÍCIA

Mulher é morta a tiros em Água Azul do Norte; ex-companheiro é o principal suspeito

Testemunhas relataram que a vítima estaria impedindo o homem de visitar o filho do casal

01.10.25 22h36

POLÍCIA

‘Preguiça’ é preso por violência doméstica após agredir companheira, filhos e sogra em Marapanim

Ao perceber a chegada dos policiais, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela guarnição

01.10.25 21h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Monitorado é recapturado após confessar participação em sequestro em Belém

Marcelo da Silva Matos é o primeiro preso sob suspeita de envolvimento no caso

02.10.25 0h05

POLÍCIA

Mulher é morta a tiros em Água Azul do Norte; ex-companheiro é o principal suspeito

Testemunhas relataram que a vítima estaria impedindo o homem de visitar o filho do casal

01.10.25 22h36

POLÍCIA

Casal é morto na frente dos filhos em propriedade rural de Brejo Grande

Marcos e Luciana foram mortos dentro da própria casa por uma dupla de motoqueiros

01.10.25 9h01

Polícia

Suspeita de envolvimento em esquema de extorsão e associação criminosa é presa na Grande Belém

De acordo com a polícia, a mulher integrava um grupo que atraía vítimas por meio de falsos anúncios de vendas de imóveis e objetos

16.09.24 20h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda