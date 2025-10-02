Monitorado é recapturado após confessar participação em sequestro em Belém

Após realizar diligências, o Grupamento de Busca e Recaptura (GBR), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), localizou e recapturou nesta quarta-feira (1º) o monitorado Marcelo da Silva Matos. Durante a abordagem policial, ele confessou ter participado do sequestro de uma família inteira, no último final de semana, em Belém. Em seguida, foi conduzido à Delegacia do Marco para a adoção dos procedimentos cabíveis.

“Uma família inteira foi vítima de um assalto na madrugada de sábado para domingo. Pegaram eles lá na Doca (avenida Visconde de Souza Franco), no bairro do Reduto. Os assaltantes os conduziram até a residência deles, no bairro do Marco, onde fizeram toda a limpa na casa e levaram os veículos”, informou o comandante Leão, do GBR.

“Nós tomamos conhecimento do acontecimento na segunda-feira pela manhã. Como temos alguns recursos de levantamento de dados, identificamos que havia monitorado envolvido no caso”, explicou o policial penal.

Com a autorização da Secretaria-Adjunta de Gestão Operacional (Sago), os integrantes do GBR realizaram a busca, que resultou na localização e prisão de Marcelo da Silva Matos, culminando com a apresentação à autoridade policial para ser atuado em flagrante.

“Ele foi o primeiro preso envolvido nessa ocorrência. A partir dele, com certeza, vai ser possível prender os demais envolvidos e recuperar os bens”, disse o comandante Leão.