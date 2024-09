Suspeita de envolvimento em esquema de extorsão e associação criminosa é presa na Grande Belém

Jéssica Emilly de Moura de Araújo, de 23 anos, foi presa suspeita de envolvimento em um esquema de extorsão qualificada na região metropolitana de Belém. A prisão foi realizada na sexta-feira (13) pela Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz da Vara Criminal de Marituba.

De acordo com a polícia, Jéssica Emilly, que já havia sido condenada anteriormente por roubo majorado, fazia parte de uma associação criminosa liderada por um homem identificado como Luiz Paulo Perdigão Souza, conhecido como “Cabelo” ou “CL”, integrante de uma facção criminosa que atua na região. O homem foi preso recentemente e é apontado como o responsável por diversos crimes de extorsão na regiã​o de Marituba.

O grupo atraía vítimas por meio de falsos anúncios de vendas de imóveis e objetos. Quando as vítimas chegavam ao local do encontro, eram sequestradas e levadas para áreas de mata, onde, sob ameaça de violência e com uso de armas de fogo, eram forçadas a realizar transferências bancárias para contas controladas pela quadrilha.

Além de envolvimento com extorsão, Luiz Paulo é suspeito de participação em homicídios de agentes de segurança pública nos municípios de Marituba e Ananindeua. A Polícia Civil acredita que a organização criminosa também esteja envolvida em lavagem de dinheiro.

As investigações continuam no intuito de rastrear os recursos financeiros provenientes dos crimes e identificar outros membros da associação criminosa.