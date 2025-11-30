Capa Jornal Amazônia
Tiroteio deixa três mortos e dois feridos na invasão Boa Esperança, em Barcarena

A Polícia Civil segue com diligências para localizar o responsável pelos assassinatos e esclarecer a motivação do triplo homicídio

O Liberal

Três pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas durante um tiroteio na invasão Boa Esperança, às margens da PA-481, em Barcarena, na madrugada deste domingo (30). O caso é investigado pela Polícia Civil e envolveu, segundo a Polícia Militar, a ação de criminosos armados que surgiram de uma área de mata com o rosto coberto e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

Conforme informações do 14º Batalhão da PM, as guarnições da 1ª Companhia foram acionadas por volta da meia-noite. No local, os policiais encontraram cinco pessoas baleadas: duas já em óbito, uma em estado grave e duas atingidas nas pernas. A vítima em estado grave foi socorrida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos por volta das 5h.

As vítimas foram identificadas como: Pamela Caroline Sá de Souza (morta no local); Evaldo José Sousa da Silva (morto no local); Carla Patrícia Sá de Souza (ferida nas pernas); William Wallace Souza Ribeiro (ferido nas pernas) e uma vítima não identificada com ferimentos graves, que morreu na UPA.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam os sobreviventes à UPA de Vila dos Cabanos, onde permanecem estáveis e sem risco de morte. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos periciais, enquanto a PM preservou a área até a remoção dos corpos.

Segundo levantamentos iniciais feitos no local, Pamela Caroline, que morreu no ataque, havia sido presa anteriormente por tráfico de drogas, estava em liberdade provisória e continuaria envolvida em atividades ilícitas. Ela também era apontada como uma das novas lideranças da invasão Boa Esperança, posição que, de acordo com os policiais, já teria resultado no assassinato de outras duas pessoas anteriormente. Evaldo José, também morto no tiroteio, possuía passagem pelo sistema penal, mas não há detalhes sobre a vida pregressa dele.

A PM levantou ainda a informação de que um homem conhecido como “Zica” ou Lucas pode ter sido o autor dos disparos. Ele teria fugido de volta para a mata após a ação criminosa.

A Polícia Civil segue com diligências para localizar o responsável e esclarecer a motivação do triplo homicídio. “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Barcarena investiga a morte de três pessoas durante um tiroteio que aconteceu na invasão Boa Esperança, localizada no município. Duas vítimas foram identificadas como Pamela Caroline Sá de Souza e Evaldo José Sousa da Silva, já a terceira pessoa não foi identificada. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à UPA de Vila dos Cabanos. Diligências seguem para localizar e prender os envolvidos no crime”, informou a PC, por meio de nota enviada à reportagem.

