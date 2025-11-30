Idoso é morto a facadas após reclamar de pessoas urinando em frente à sua residência em Parauapebas

Um idoso identificado como Getúlio foi morto a facadas na noite de sábado (29) em Parauapebas, no sudeste paraense, após reclamar de pessoas que urinavam em frente à própria casa. Segundo relatos de moradores, o homem teria solicitado que o grupo respeitasse o local, quando um dos indivíduos retornou e desferiu três golpes de faca contra ele.

Getúlio ainda foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso chocou a vizinhança, que descreve o idoso como uma pessoa tranquila e respeitada na área onde morava.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e trabalha para identificar todos os envolvidos na ação. A motivação permanece ligada ao desentendimento iniciado após a reclamação feita pelo idoso.

Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso. A Polícia Civil solicita que eventuais testemunhas repassem qualquer informação que possa ajudar nas investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181 (Disque-Denúncia).

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Parauapebas investiga o homicídio de Getúlio Rocha Alves, que foi morto na noite deste sábado. Diligências seguem em andamento para elucidar as circunstâncias e a motivação do crime", informou a PC.