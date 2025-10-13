Motociclista morre em grave acidente na PA-151, em Abaetetuba
O caso foi registrado na noite de domingo (12), na comunidade Murutinga
Um motociclista identificado como Jefferson Alcântara, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de domingo (12), em Abaetetuba, nordeste do Pará. O caso foi registrado na PA-151, na altura da comunidade Murutinga, quando a vítima trafegava com um amigo, que não teve o nome divulgado. Segundo os relatos iniciais, a moto teria colidido com um carro de passeio.
De acordo com as informações preliminares, Jefferson era morador da comunidade Cupuaçu. Ele estaria pilotando a motocicleta na companhia do amigo quando o acidente ocorreu. Com a gravidade do impacto, Jefferson morreu na hora. O amigo da vítima ficou gravemente ferido, mas foi socorrido após outros condutores acionarem uma ambulância. O homem foi encaminhado para uma unidade de saúde em Abaetetuba.
Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente, que deverão ser esclarecidas após as investigações das autoridades de trânsito. Familiares de Jefferson estiveram no local e ajudaram com informações sobre a identidade do homem. A Polícia Militar foi acionada para realizar o isolamento da área até a chegada da Polícia Científica, que fez a perícia e remoção do corpo. Não há detalhes se o condutor do carro de passeio permaneceu no local para prestar esclarecimentos.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA