O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC cumpre mandado em investigação sobre homicídios de irmãos em Ananindeua

O crime ocorreu em 2024 e teria sido motivado pela recusa do pagamento da chamada ‘taxa do crime’

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um endereço de Ananindeua, na terça-feira (6), durante a investigação sobre o assassinato de dois irmãos no conjunto Cidade Nova I. A ação da Polícia Civil ocorreu no âmbito da Operação ‘União’, que visa combater a atuação de facções criminosas. O homicídio dos irmãos Jacinto Antônio Araújo de Barros e Claudiomar Martins de Barros foi registrado em dezembro de 2024, supostamente pela recusa do pagamento da chamada ‘taxa do crime’.

O cumprimento da ordem judicial foi realizado por meio da Delegacia de Homicídios Metropolitana. O endereço alvo do mandado está ligado a um dos suspeitos de envolvimento no crime. Não há mais detalhes sobre o que foi apreendido na residência.

Investigação

Conforme a PC, as apurações policiais indicam que Jacinto e Claudiomar teriam sido assassinados a mando de membros da facção criminosa Comando Vermelho. O crime teria sido encomendado devido às vítimas, que eram proprietárias de um bar, terem se recusado a pagar um valor aos faccionados da área.

As diligências realizadas pelos policiais permitiram revelar o modo de atuação do grupo, a participação de seus membros e a estrutura hierárquica que autorizou, planejou e executou a ação criminosa. As investigações sobre o crime ainda estão ocorrendo para chegar aos autores e aos mandantes do duplo homicídio.

Jacinto e Claudiomar foram mortos no dia 21 de dezembro de 2024 dentro do mercadinho que eram donos na rua da Providência, na Cidade Nova I.

Em nota, a PC disse que confirmou o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra um suspeito de participação em um duplo homicídio. "O caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM)", informou a instituição.

