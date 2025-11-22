Idosa suspeita de matar gato é levada à Demapa, em Belém

Uma idosa de 79 anos, que não teve a identidade divulgada, foi conduzida até a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) na sexta-feira (21/11), suspeita de matar um gato na travessa Lomas Valentinas, em Belém. As autoridades, até o momento, não divulgaram mais detalhes do caso.

Eliana Uchoa, secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA), publicou um vídeo no Instagram comentando o caso. “Oi, gente. Nós estamos na delegacia, na Dempa, e trouxemos a mulher que foi acusada de matar um gato na Lomas. Então, nós já estamos tomando as providências, apurando o caso e vamos ficar à frente”, disse ela.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, instituição informou que o caso é apurado pela Delegacia de Proteção Animal (DEMA). "A suspeita, de 79 anos de idade, foi apresentada na unidade para prestar depoimento e responderá pelo crime de maus-tratos. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.