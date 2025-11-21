Inscrições para processo seletivo da FCP acabam na segunda-feira (24); veja como participar
Seleção oferta 13 vagas para níveis médio e superior; inscrições são gratuitas e realizadas pelo Sipros
A Fundação Cultural do Pará (FCP) segue com inscrições abertas, até segunda-feira (24/11), para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que oferta vagas temporárias de níveis médio e superior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).
O edital nº 01/2025 disponibiliza 13 vagas distribuídas entre os cargos de biblioteconomista, pedagogo, assistente de informática e assistente administrativo, além de prever cadastro reserva. Os profissionais serão lotados em unidades da FCP nas Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém, Parauapebas e Canaã dos Carajás.
A remuneração varia de R$ 1.443,77 a R$ 2.495,99, conforme o nível de escolaridade, com carga horária semanal de 30 horas.
Vagas disponíveis
O edital contempla oportunidades em áreas técnicas e administrativas:
- Técnico em Gestão Cultural – Pedagogia (2 vagas)
- Assistente de Informática (4 vagas)
- Assistente Administrativo (5 vagas)
- Técnico em Gestão Cultural – Biblioteconomia (2 vagas)
As contratações serão realizadas por até 12 meses, com possibilidade de renovação pelo mesmo período, totalizando dois anos de vínculo temporário.
Como participar
Os interessados devem se inscrever de forma on-line, pelo site www.sipros.pa.gov.br, até 23h59 de segunda-feira (24). A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista individual, prevista para 9 de dezembro.
Antes de concluir a inscrição, o candidato deve verificar atentamente as informações enviadas, como dados pessoais, formação e experiência profissional, já que esses itens serão determinantes na classificação da primeira fase.
O cronograma completo do PSS está disponível no Anexo I do edital e pode sofrer alterações.
Todas as atualizações, resultados e comunicados serão publicados no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros. A responsabilidade de acompanhamento é do candidato.
