Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Inscrições para processo seletivo da FCP acabam na segunda-feira (24); veja como participar

Seleção oferta 13 vagas para níveis médio e superior; inscrições são gratuitas e realizadas pelo Sipros

Hannah Franco
fonte

Com salário de até R$ 2,4 mil, PSS da FCP segue com inscrições abertas (Freepik)

A Fundação Cultural do Pará (FCP) segue com inscrições abertas, até segunda-feira (24/11), para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que oferta vagas temporárias de níveis médio e superior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

O edital nº 01/2025 disponibiliza 13 vagas distribuídas entre os cargos de biblioteconomista, pedagogo, assistente de informática e assistente administrativo, além de prever cadastro reserva. Os profissionais serão lotados em unidades da FCP nas Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

VEJA MAIS

image Fundação Cultural do Pará abre Processo Seletivo para nível médio e superior
Inscrição é gratuita e online até dia 24 de novembro de 2025

image Apresentação pessoal pode definir uma seletiva de emprego; saiba no que atentar-se
A primeira impressão atua como um filtro decisivo no processo seletivo e deve ser preparada com cuidado, alertam especialistas

A remuneração varia de R$ 1.443,77 a R$ 2.495,99, conforme o nível de escolaridade, com carga horária semanal de 30 horas.

Vagas disponíveis

O edital contempla oportunidades em áreas técnicas e administrativas:

  • Técnico em Gestão Cultural – Pedagogia (2 vagas)
  • Assistente de Informática (4 vagas)
  • Assistente Administrativo (5 vagas)
  • Técnico em Gestão Cultural – Biblioteconomia (2 vagas)

As contratações serão realizadas por até 12 meses, com possibilidade de renovação pelo mesmo período, totalizando dois anos de vínculo temporário.

CONFIRA O EDITAL Nº 01/2025

Como participar

Os interessados devem se inscrever de forma on-line, pelo site www.sipros.pa.gov.br, até 23h59 de segunda-feira (24). A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista individual, prevista para 9 de dezembro.

Antes de concluir a inscrição, o candidato deve verificar atentamente as informações enviadas, como dados pessoais, formação e experiência profissional, já que esses itens serão determinantes na classificação da primeira fase.

O cronograma completo do PSS está disponível no Anexo I do edital e pode sofrer alterações.

Todas as atualizações, resultados e comunicados serão publicados no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros. A responsabilidade de acompanhamento é do candidato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

processo seletivo

fundação cultural do pará

FCP

sipros

concurso
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ALIMENTAÇÃO

Introdução alimentar: sinais de prontidão, riscos e alimentos liberados para bebês

Gastropediatra orienta como iniciar a introdução alimentar com segurança, evitar engasgos e adaptar sabores típicos do Pará para a rotina do bebê

23.11.25 10h00

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de incendiar a casa da companheira em Muaná, no Marajó

Motivação do incêndio ainda não foi esclarecida pelas autoridades

23.11.25 9h07

PARÁ

Manifestação contra Central de Tratamento de Resíduos Sólidos no Acará bloqueia a Alça Viária

O protesto tem relação com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) em permitir que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) dê prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTR) no município

21.11.25 15h18

segurança pública

Pará alcança redução histórica de 74% em roubos em outubro de 2025

Outubro de 2025 registra o melhor desempenho mensal na série histórica, desde 2010

20.11.25 22h45

MAIS LIDAS EM PARÁ

CALOTES FISCAIS

Cobertura da dívida da Cerpasa com o Pará rende ameaças ao Grupo Liberal

Após reportagens sobre os bilhões devidos pela cervejaria aos cofres públicos do Pará, Grupo Liberal é alvo de “recados” dados pela empresa - um deles por Paulo Tamer, ex-delegado e consultor de segurança

23.11.25 15h29

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da FCP acabam na segunda-feira (24); veja como participar

Seleção oferta 13 vagas para níveis médio e superior; inscrições são gratuitas e realizadas pelo Sipros

21.11.25 21h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda