Fundação Cultural do Pará abre Processo Seletivo para nível médio e superior

A Fundação Cultural do Pará (FCP) inicia, na próxima quarta-feira (19), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação de servidores temporários de nível médio e superior para atuação nas Usinas da Paz. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, no site www.sipros.pa.gov.br , no período de 00h00 do dia 19 de novembro de 2025 até às 23h59min do dia 24 de novembro de 2025.

Publicado na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial do Estado, o edital nº 01/2025 oferta 13 vagas para os cargos de biblioteconomista, pedagogo, assistente de informática e assistente administrativo, além de prever cadastro reserva para futuras convocações. Os profissionais selecionados irão atuar em espaços da FCP localizados na Região Metropolitana de Belém, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

A remuneração para os cargos de nível superior é de R$ 2.495,99, enquanto para os cargos de nível médio é de R$ 1.443,77. Para ambas as categorias, a jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com horário a ser definido conforme a necessidade da Usina da Paz.

O cronograma do PSS está disponível no Anexo I do edital, podendo sofrer alterações, desde que devidamente justificadas e divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site www.sipros.pa.gov.br . É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo simplificado.

Serviço:

https://fcp.pa.gov.br/edital/43