Fundação Cultural do Pará abre Processo Seletivo para nível médio e superior
Inscrição é gratuita e online até dia 24 de novembro de 2025
A Fundação Cultural do Pará (FCP) inicia, na próxima quarta-feira (19), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação de servidores temporários de nível médio e superior para atuação nas Usinas da Paz. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, no site www.sipros.pa.gov.br, no período de 00h00 do dia 19 de novembro de 2025 até às 23h59min do dia 24 de novembro de 2025.
Publicado na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial do Estado, o edital nº 01/2025 oferta 13 vagas para os cargos de biblioteconomista, pedagogo, assistente de informática e assistente administrativo, além de prever cadastro reserva para futuras convocações. Os profissionais selecionados irão atuar em espaços da FCP localizados na Região Metropolitana de Belém, Parauapebas e Canaã dos Carajás.
A remuneração para os cargos de nível superior é de R$ 2.495,99, enquanto para os cargos de nível médio é de R$ 1.443,77. Para ambas as categorias, a jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com horário a ser definido conforme a necessidade da Usina da Paz.
O cronograma do PSS está disponível no Anexo I do edital, podendo sofrer alterações, desde que devidamente justificadas e divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site www.sipros.pa.gov.br. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo simplificado.
Serviço:
https://fcp.pa.gov.br/edital/43
