Adepará abre novo PSS com vagas para níveis superior, médio e fundamental

As inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 19 de novembro

Thaline Silva*
fonte

O processo seletivo será composto por três etapas (Lílian Guedes / Ascom Adepará)

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) lançou um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de servidores. As inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 19 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

O edital disponibiliza oito vagas distribuídas entre três níveis de escolaridade — superior, médio e fundamental — com remunerações que variam de R$ 1.688,55 a R$ 2.782,59, podendo ser acrescido de outras vantagens legais. As oportunidades são para médico veterinário (4 vagas), assistente social (1), assistente administrativo (1) e auxiliar de campo (2).

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira é a inscrição, de caráter habilitatório. Em seguida, os candidatos passarão pela análise documental e curricular, fase eliminatória e classificatória. A última etapa será a entrevista, também eliminatória e classificatória.

Todas as informações oficiais, incluindo eventuais retificações, resultados e cronograma atualizado, serão publicadas no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros. A Adepará reforça que o acompanhamento desses comunicados é de responsabilidade dos candidatos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

adepara
Concurso
