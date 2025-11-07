Mercado de trabalho se aquece com aproximação da Black Friday e vagas temporárias crescem 81%

Faltam semanas para a Black Friday, mas o mercado de trabalho brasileiro já sente os efeitos da data mais esperada do varejo. Um estudo exclusivo realizado pela Sólides, empresa de tecnologia em Gestão de Pessoas que atende mais de 40 mil pequenas e médias empresas no país, revela que a preparação para o período promocional movimenta significativamente a geração de empregos, tanto temporários quanto permanentes.

Os números impressionam: entre 2022 e 2024, a média de vagas temporárias abertas nos meses de setembro e outubro foi 81% superior à registrada nos demais períodos do ano. A análise demonstra que o impacto da Black Friday no emprego começa muito antes de os consumidores chegarem às lojas e sites em busca de ofertas. E a evolução é constante, comparando 2023 com 2024, as oportunidades temporárias saltaram 53,3%.

Mas o fenômeno vai além das contratações sazonais. As vagas permanentes também registram crescimento robusto nos dois meses anteriores à Black Friday: aumento médio de 17,5% nos últimos dois anos, com destaque para o salto de 58,6% de 2023 para 2024. Os dados indicam que as empresas não estão apenas se preparando para o pico de vendas, mas aproveitando o momento para ampliar definitivamente suas equipes.

“A Black Friday se consolidou como um gatilho importante para o mercado de trabalho, especialmente entre as PMEs. O que antes era apenas uma data de consumo hoje é um indicador da atividade econômica real e um momento estratégico de geração de oportunidades. Para este ano, a tendência é de que a oferta de vagas temporárias se mantenha como a do ano passado”, explica Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO) da Sólides. "Muitas empresas usam o período para identificar e reter talentos que, após o aumento sazonal, acabam permanecendo em suas equipes."

O perfil das contratações também chama atenção. Em 2024, São Paulo liderou com 26% das vagas abertas, seguido por Minas Gerais (17%) e Santa Catarina (6%). Entre as áreas profissionais, o setor comercial concentrou 22% das oportunidades, seguido pelo administrativo (15%) e tecnologia (7%). As funções mais demandadas incluem vendedor, representante comercial, auxiliar administrativo e desenvolvedores back-end e full stack.

A pesquisa analisou o total de vagas criadas entre setembro e outubro de 2022, 2023 e 2024 no Portal de Vagas e na plataforma da Sólides, oferecendo um retrato fiel da movimentação do mercado de trabalho nas pequenas e médias empresas brasileiras.

