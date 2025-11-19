Barcarena é premiada no ‘Brasil Sem Fome’ 2025

Barcarena voltou a ganhar destaque no cenário nacional. O município foi um dos vencedores do Prêmio Brasil Sem Fome – Edição 2025, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O reconhecimento foi atribuído ao Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), executado pela Prefeitura de Barcarena por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A iniciativa se destacou entre centenas de práticas inscritas em todo o país e foi premiada na categoria “Boas Práticas de Combate à Fome e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”. O PMAA recebeu nota 9,75 na avaliação final divulgada pelo MDS, sendo um dos municípios mais bem avaliados do Brasil.

O programa foi reconhecido por unir inovação, impacto social e sustentabilidade ao adquirir alimentos diretamente da agricultura familiar e destiná-los a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Prefeito destaca importância do reconhecimento

O prefeito Renato Ogawa comemorou a premiação e ressaltou que o reconhecimento nacional reforça o compromisso da gestão com a segurança alimentar.

“Receber o reconhecimento nacional do Brasil Sem Fome pelo nosso PMAA é motivo de grande orgulho. A premiação confirma que estamos no caminho certo, unindo segurança alimentar, fortalecimento da agricultura familiar e cuidado com quem mais precisa.

Ampliamos investimentos, modernizamos processos e garantimos que o alimento produzido pelas nossas agricultoras e agricultores chegasse às mesas das famílias mais vulneráveis. Este prêmio não é apenas da gestão municipal; ele é de toda a cidade.”

Secretária reforça impacto da política pública

Para a secretária municipal de Assistência Social, Francinéa Dias, o prêmio evidencia a efetividade das ações desenvolvidas no município.

“Esse reconhecimento mostra a seriedade do trabalho desenvolvido em Barcarena, que alia o combate à fome ao fortalecimento da agricultura familiar. É a prova de que políticas bem estruturadas geram resultados reais na vida das pessoas”, afirmou.

Premiação nacional

O Prêmio Brasil Sem Fome valoriza gestões públicas e instituições que implementam ações eficazes contra a insegurança alimentar, alinhadas às metas do Plano Brasil Sem Fome e ao ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, da Organização das Nações Unidas.

Além do reconhecimento nacional, os vencedores receberão o Certificado de Boa Prática Brasil Sem Fome, e suas iniciativas passarão a integrar o banco de experiências do Governo Federal. A cerimônia oficial será realizada em Brasília, em data a ser divulgada pelo MDS.