O Liberal chevron right Pará chevron right

UFPA abre inscrições para o Processo Seletivo 2026; veja como participar

As inscrições encerram às 17h do dia 17 de dezembro de 2025

Ayla Ferreira
fonte

Na foto, a UFPA, campus Belém (Foto: Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

O público interessado já pode se inscrever no Processo Seletivo 2026 (PS 2026) da Universidade Federal do Pará (UFPA) a partir das 14h desta quarta-feira (12). O PS 2026 é a principal forma de ingresso nos cursos presenciais da universidade, e assim como nos anos anteriores, utilizará as notas do Enem como critério único de seleção, considerando a média aritmética simples das cinco provas objetivas e da redação. As inscrições encerram às 17h do dia 17 de dezembro de 2025.

Ao todo, a UFPA oferece 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação, além de 192 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre 12 de novembro e 17 de dezembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 110 para candidatos que cursaram o ensino médio, total ou parcialmente, em escolas privadas sem bolsa integral, com possibilidade de isenção, conforme os critérios previstos no edital.

O edital com todas as regras do certame já está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS). O processo mantém todas as reservas de vagas previstas pela Lei nº 12.711/2012 e pelas políticas internas de ações afirmativas.

Novidades

O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial será ofertado pela primeira vez na instituição. Serão 30 vagas no Campus Belém, vinculadas à Faculdade de Computação. O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial será presencial, em turno integral, com carga horária total de 3.200 horas.

Além disso, a bonificação de 10% sobre as notas do Enem, adotada até o PS 2025, deixa de existir. Em seu lugar, a UFPA passa a aplicar o Fator de Atenuação das Desigualdades de Acesso, destinado exclusivamente aos cursos que, ao final das inscrições, registrarem 5% ou mais de candidatos que não tenham cursado integralmente o ensino médio no Pará.

O novo mecanismo foi desenvolvido com base em estudos técnicos do Ceps e analisado pela Coperps, sendo posteriormente aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. A Universidade esclarece que a versão final do edital incorpora ajustes resultantes do processo de análise interna e adequação dos novos parâmetros. Entre os ajustes está a ampliação do escopo de aplicação do Fator, medida que atualizou a redação inicial do documento, sem alterar o conjunto das regras do certame.

Serviço

Inscrições para o Processo Seletivo 2026 (PS 2026) da UFPA.

Período: de 12/11 a 17/12
Endereço: https://ceps.ufpa.br/

(*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de O Liberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
