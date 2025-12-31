Retrospectiva 2025: relembre os crimes e outras ocorrências policiais que mais repercutiram no Pará

O ano de 2025 teve tragédias que marcaram a memória dos paraenses, desde acidentes com morte, maus-tratos a animais, até feminicídios, prisões e condenações de casos conhecidos. Muitos desses episódios repercutiram nacionalmente. Foi o que aconteceu com um sinistro de trânsito envolvendo ônibus da Universidade Federal do Pará (UFPA) e que resultou na morte de quatro membros da instituição, o envenenamento em massa de cachorros em Igarapé-Miri e também a morte da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, ícone do tecnomelody e do brega.

Crianças encontradas sumiram em área de mata

Os desaparecidos foram encontrados bem (Foto: Reprodução)

No dia 13 de janeiro, três adolescentes e duas crianças, todos da mesma família, desapareceram após entrarem em uma área de mata fechada na zona rural de Ipixuna do Pará, nordeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, a mãe das crianças informou que os jovens saíram para caçar, nas proximidades das comunidades Balalaica e Roça Queimada, e não retornaram. Dois dias depois eles foram encontrados após um intenso trabalho de buscas pelo 1º Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA).

Garimpeiros soterrados

Um dos três garimpeiros salvos em Canaã dos Carajás se emocionou ao ser retirado da mina de cobre. (Reprodução / TV Correios SBT)

O túnel em uma mina de cobre na vila Nova Jerusalém, na zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, desabou no dia 24 de janeiro. Três garimpeiros ficaram soterrados a mais de 50 metros de profundidade. Eles foram resgatados com vida na noite seguinte. Em um espaço de quase um mês, o mesmo local onde o acidente aconteceu foi fechado duas vezes pela Polícia Federal.

Envenenamento de cachorros

Políciais durante a operação Dose Fatal em Igarapé-Miri. (Foto: Polícia Civil)

Na madrugada de 30 de abril, nove cães foram encontrados mortos na zona rural de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Todos com suspeita de terem sido envenenados. Além disso, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), que acompanhou o caso, disse que colheu relatos de 100 animais terem desaparecido na região. A Polícia Civil e o Ministério Público apuraram o ocorrido. No dia 6 de junho, a PC deflagrou uma operação que investigava o episódio e apreendeu 130 gramas de maconha e um frasco com substância identificada como veneno no endereço de um dos investigados. Segundo a PC, o morador do local não estava presente no momento da busca, pois fugiu ao perceber a presença policial.

Lutador mata influencer trans

Influenciadora Paola Brattcho e lutador de MMA Yago Costa (Foto: reprodução instagram paolabrattcho/irmaoscaveirafight)

A influenciadora digital Paola Brattcho foi encontrada morta a golpes de canivete em um quarto de motel na madrugada de 1º de março, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime foi identificado como Yago Roger Barreira da Costa, lutador de MMA, que foi encontrado ensanguentado no local, com cortes profundos no corpo. Ele teria ligado para a polícia informando que a mulher estava tentando esfaqueá-lo, mas a situação terminou com ela já sem vida. Costa foi encaminhado ao Hospital Metropolitano e dado como desaparecido após deixar a unidade de saúde. No dia 2 de março ele foi preso pela Polícia Civil.

PM mata companheira

A imagem em destaque mostra Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos, vítima do feminicídio. (Foto: Arquivo Pessoal)

Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos, foi morta com um tiro na cabeça pelo companheiro, Wladson Luan Monteiro Borges, no dia 12 de março, após um suposto desentendimento entre eles dentro de um carro em Belém. O suspeito, que é policial militar, cabo do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. No dia 3 de dezembro, o laudo da reprodução simulada da morte da vítima apontou que Wadlson acionou o gatilho que matou Bruna. Inclusive, a defesa da família da mulher disse que os peritos "desmontaram" a versão apresentada pelo PM sobre o que teria ocorrido.

Criança morre em UPA

UPA Daniel Berg fica localizada no bairro Icuí (Akira Onuma / O Liberal)

Sofia Gabriele Silva, de 1 ano e seis meses, morreu na noite de 3 de abril após ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, em Ananindeua. A criança havia dado entrada na unidade de saúde com sintomas de diarreia e vômito. A Polícia Civil, a prefeitura do município e o Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) abriram uma investigação sobre o caso. Sofia era asmática, mas considerada uma criança saudável e ativa pela família. Os parentes afirmaram o que aconteceu com ela dentro da unidade de saúde.

Personal e policial mortos

A imagem mostra o personal trainer Alberto Wilson dos Santos Quintela e o policial militar Rodrigo Alves Ferreira, que morreram no duplo homicídio na Sacramenta, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

O personal trainer Alberto Wilson dos Santos Quintela, conhecido como “Beto”, foi morto a tiros na noite de 19 de maio, no bairro da Sacramenta, em Belém. O crime ocorreu em frente à academia em que ele trabalhava no momento em que se preparava para deixar o local de carro. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime, Rodrigo Alves Ferreira, que era policial militar, foi alvejado e morto logo depois por um outro policial militar, identificado como sargento Luiz Carlos Carvalho, que interveio. O inquérito da Polícia Civil definiu que Luiz agiu em legítima defesa de terceiro e, por isso, não foi indiciado. A principal linha de investigação aponta para um crime motivado por ciúmes.

Casal preso envolvido com suposta seita

A imagem em destaque mostra policiais civis conduzindo os suspeitos (à esquerda) e o casal detido de costas (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Marcelle Débora Ferreira Araújo, de 51 anos, e Ronnyson dos Santos Alcântara, de 50, foram presos no dia 4 de julho suspeitos de envolvimento na morte de Flávia Cunha Costa, de 43 anos. Segundo a Polícia Civil, o casal, que se apresentava como líder de um grupo religioso chamado “Ministério Torre do Poder de Deus”, teria abandonado a vítima em estado grave no Pronto Socorro do Guamá, no dia 18 de junho deste ano, onde ela morreu no dia seguinte. A família aponta que Flávia foi vítima de violência psicológica, maus-tratos e exploração financeira.

Acidente com ônibus da UFPA

A imagem em destaque mostra um dos automóveis envolvidos no acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Cinco pessoas morreram no acidente entre uma carreta e dois ônibus que transportavam alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA). O caso ocorreu na madrugada de 16 de julho na rodovia BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás. Os estudantes participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta teria invadido a contramão e colidido com o primeiro e segundo ônibus desse comboio.

Os mortos foram Ademilson Militão de Oliveira, motorista do micro-ônibus vinculado ao campus de Altamira da UFPA; Leandro Souza Dias, estudante de Farmácia do campus Belém; Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de Pedagogia, também de Belém; e Welfeson Campos Alves, estudante de Produção e Multimídia. O motorista da carreta, Keyne Laurentino de Oliveira, também morreu na hora.

Jovens morrem em acidente

Seis pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão em Dom Eliseu. (Foto: Redes Sociais)

Seis pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado na manhã de 22 de agosto no km 43 da BR-222, em Dom Eliseu, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que estavam as vítimas, quatro mulheres e dois homens, colidiu com um caminhão bitrem. Segundo as autoridades, o motorista do caminhão, que seguia no sentido oposto, acionou o farol e a buzina e tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frontal.

As vítimas foram identificadas como Flávia Alves Ferreira, Ingrid Jamilly Salazar França, Luanzia Pierot da Costa, Kauã de Lima Teixeira, Vitória da Silva Lopes e Werlison Felipe Oliveira de Araújo.

Filho de escrivã da PC morto em operação da PF

Segundo a PF, o jovem teria reagido à operação. (Reprodução)

Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, foi morto a tiros no dia 8 de outubro dentro do apartamento onde morava com a mãe, uma escrivã da Polícia Civil do Pará, na rua dos Mundurucus, bairro do Jurunas, em Belém. O baleamento ocorreu durante a Operação Eclesiastes, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que resultou na prisão de 19 pessoas, segundo a instituição. De acordo com a PF, Marcello “reagiu à abordagem policial”, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

O laudo apontou que o rapaz morreu com dois tiros. O relatório indicou que o primeiro tiro foi feito por uma pistola, atravessou o queixo de Marcello e se alojou próximo ao ombro, tendo sido deferido de cima para baixo. Esse primeiro tiro não teve capacidade para matar Marcello. Já o segundo, feito de um fuzil, teria sido responsável por ceifar a vida do jovem e foi disparado de uma distância maior, no sentido de baixo para cima.

Menino encontrado morto dentro de mala

O caso da morte de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de seis anos, teve grande repercussão nas redes sociais. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Na tarde de 27 de outubro, Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi encontrado morto dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. Ele estava desaparecido desde a noite anterior. Quando encontraram o corpo dele, o menino vestia uma roupa diferente daquela que usava antes de sumir. Ainda no dia 27, George Hamilton dos Santos Gonçalves, suspeito de envolvimento na morte de Paulo e que já tinha passagens por dois estupros, foi morto a pedradas e pauladas por vizinhos. Moradores afirmam que o celular do homem continha fotos de crianças e da mala que teria sido usada para esconder o corpo do menino. O caso ainda é apurado pela Polícia Civil.

Tatuador condenado pela morte da namorada

Legenda ()

O tatuador William Araújo Sousa, mais conhecido como Will Sousa, foi condenado, no dia 17 de novembro, pelo assassinato da namorada, Flávia Alves Bezerra, que também era tatuadora, em Marabá, no sudeste do Pará. O réu foi sentenciado na segunda-feira (17) por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, o que resultou na pena de 17 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, além de 6 meses de detenção. O corpo de Flávia foi encontrado dentro de uma cova rasa em abril de 2024, no município de Jacundá, após passar 11 dias desaparecida.

Morte da rainha do tecnomelody

Legenda ()

A cantora paraense Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, foi encontrada morta no dia 3 de dezembro dentro de uma residência no bairro da Marambaia, na capital paraense. A família acredita que ela tenha sido assassinada e disse à imprensa que o corpo da artista apresentava marcas de violência. O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (Defem).