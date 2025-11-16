Fasepa abre processo seletivo para auxiliar de enfermagem em Belém; saiba como participar
Inscrições gratuitas vão de 17 a 18 de novembro pelo site Sipros; são 7 vagas de nível médio para a Região Metropolitana de Belém
A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 006/2025 para preencher sete vagas de auxiliar de enfermagem na Região Metropolitana de Belém. As inscrições são gratuitas, começam nesta segunda-feira (17/11) e seguem até a terça-feira (18/11), exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.
A seleção oferece salário de R$ 1.320,00, com jornada de 30 horas semanais, em regime de plantão nas unidades socioeducativas, que funcionam 24h por dia. O PSS foi aberto após a anulação parcial do PSS 003/2025 referente ao cargo de auxiliar de enfermagem na Região Metropolitana.
📌 Quais são as vagas do PSS da Fasepa?
O edital oferece 7 vagas, distribuídas da seguinte forma:
- 6 vagas – ampla concorrência
- 1 vaga – pessoas com deficiência (PCD)
Todas são para o cargo de Auxiliar de Enfermagem (nível médio).
Exigências
- Ensino médio completo (com histórico)
- Formação em Auxiliar de Enfermagem
- Registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem (Coren)
🗓️ Quando serão as inscrições do PSS da Fasepa?
As inscrições são rápidas e totalmente on-line:
Início: 00h de 17 de novembro de 2025
Término: 23h59 de 18 de novembro de 2025
Local: www.sipros.pa.gov.br
Taxa: não será cobrada
O candidato deve preencher o formulário digital e anexar a documentação solicitada no edital.
CONFIRA O EDITAL DO PSS 06/2025
