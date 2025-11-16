Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Fasepa abre processo seletivo para auxiliar de enfermagem em Belém; saiba como participar

Inscrições gratuitas vão de 17 a 18 de novembro pelo site Sipros; são 7 vagas de nível médio para a Região Metropolitana de Belém

Hannah Franco

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 006/2025 para preencher sete vagas de auxiliar de enfermagem na Região Metropolitana de Belém. As inscrições são gratuitas, começam nesta segunda-feira (17/11) e seguem até a terça-feira (18/11), exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.

A seleção oferece salário de R$ 1.320,00, com jornada de 30 horas semanais, em regime de plantão nas unidades socioeducativas, que funcionam 24h por dia. O PSS foi aberto após a anulação parcial do PSS 003/2025 referente ao cargo de auxiliar de enfermagem na Região Metropolitana.

📌 Quais são as vagas do PSS da Fasepa?

O edital oferece 7 vagas, distribuídas da seguinte forma:

  • 6 vagas – ampla concorrência
  • 1 vaga – pessoas com deficiência (PCD)

Todas são para o cargo de Auxiliar de Enfermagem (nível médio).

Exigências

  • Ensino médio completo (com histórico)
  • Formação em Auxiliar de Enfermagem
  • Registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem (Coren)

🗓️ Quando serão as inscrições do PSS da Fasepa?

As inscrições são rápidas e totalmente on-line:

Início: 00h de 17 de novembro de 2025

Término: 23h59 de 18 de novembro de 2025

Local: www.sipros.pa.gov.br

Taxa: não será cobrada

O candidato deve preencher o formulário digital e anexar a documentação solicitada no edital.

CONFIRA O EDITAL DO PSS 06/2025

