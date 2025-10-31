Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Fasepa abre processo seletivo para auxiliar em enfermagem em Santarém; saiba como participar

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

As inscrições serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro (Reprodução / Agência Belém / Arquivo)

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 05/2025 para contratação temporária de profissionais para o cargo de auxiliar de enfermagem no município de Santarém, oeste do Pará. O certame oferece quatro vagas de nível médio, com vencimento-base de R$ 1.320,00, além de possíveis vantagens previstas em lei.

As inscrições serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, no perfil do candidato. O processo é voltado ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto na legislação estadual.

VEJA MAIS 

image Concursos com salários acima de R$ 10 mil oferecem vagas e oportunidades em todo o país
No Pará, o concurso da Polícia Científica ofertará 200 vagas com salários acima de R$ 12 mil

image Sespa abre processo seletivo com vagas em Belém e Região Metropolitana; veja como participar
Inscrições gratuitas podem ser feitas entre 20 e 21 de outubro; salários chegam a R$ 2 mil

De acordo com o edital, o certame será conduzido pela Comissão do PSS, instituída pela Portaria nº 1.151, de 2 de outubro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado. O processo seletivo terá três fases: inscrição (habilitatória), análise documental e curricular (eliminatória e habilitatória) e entrevista pessoal (eliminatória e habilitatória). A última etapa será realizada em Santarém.

Os profissionais selecionados cumprirão jornada de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias, em regime de plantão. As unidades de atendimento socioeducativo da FASEPA em Santarém funcionam 24 horas por dia, o que exige escalas rotativas. O edital ressalta ainda que as convocações dependerão da conveniência e necessidade da administração.

Entre os requisitos, o candidato não pode ter vínculo funcional com a administração pública, salvo nos casos de acumulação permitidos pela Constituição, e deve declarar eventuais vínculos no ato da inscrição. Também não poderão participar pessoas com contrato administrativo encerrado há menos de seis meses ou com parentesco até o terceiro grau com membros da comissão organizadora.

A FASEPA informa que é de responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as publicações referentes ao PSS nos sites oficiais www.sipros.pa.gov.br e www.fasepa.pa.gov.br, onde também estão disponíveis o edital completo, anexos e o cronograma do processo.

O novo processo seletivo reforça a atuação da fundação na manutenção dos serviços prestados nas unidades socioeducativas do Estado, que dependem de profissionais qualificados para atender às demandas de saúde e assistência aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Leia o edital completo

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Hospital Ophir Loyola abre seleção para médicos; saiba como participar

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet

29.10.25 10h02

Processo seletivo

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna abre 377 vagas em processo seletivo simplificado

Inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

22.10.25 15h14

oportunidade

Detran-Pa abre PSS com 110 vagas em diversas cidades do Estado; veja onde

Inscrições gratuitas ocorrem entre 20 e 21 de outubro pelo site do sipros

18.10.25 0h13

PSS FASEPA

Fasepa abre processo seletivo para auxiliar em enfermagem em Santarém; saiba como participar

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

31.10.25 10h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda