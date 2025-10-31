Fasepa abre processo seletivo para auxiliar em enfermagem em Santarém; saiba como participar

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 05/2025 para contratação temporária de profissionais para o cargo de auxiliar de enfermagem no município de Santarém, oeste do Pará. O certame oferece quatro vagas de nível médio, com vencimento-base de R$ 1.320,00, além de possíveis vantagens previstas em lei.

As inscrições serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, no perfil do candidato. O processo é voltado ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto na legislação estadual.

De acordo com o edital, o certame será conduzido pela Comissão do PSS, instituída pela Portaria nº 1.151, de 2 de outubro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado. O processo seletivo terá três fases: inscrição (habilitatória), análise documental e curricular (eliminatória e habilitatória) e entrevista pessoal (eliminatória e habilitatória). A última etapa será realizada em Santarém.

Os profissionais selecionados cumprirão jornada de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias, em regime de plantão. As unidades de atendimento socioeducativo da FASEPA em Santarém funcionam 24 horas por dia, o que exige escalas rotativas. O edital ressalta ainda que as convocações dependerão da conveniência e necessidade da administração.

Entre os requisitos, o candidato não pode ter vínculo funcional com a administração pública, salvo nos casos de acumulação permitidos pela Constituição, e deve declarar eventuais vínculos no ato da inscrição. Também não poderão participar pessoas com contrato administrativo encerrado há menos de seis meses ou com parentesco até o terceiro grau com membros da comissão organizadora.

A FASEPA informa que é de responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as publicações referentes ao PSS nos sites oficiais www.sipros.pa.gov.br e www.fasepa.pa.gov.br, onde também estão disponíveis o edital completo, anexos e o cronograma do processo.

O novo processo seletivo reforça a atuação da fundação na manutenção dos serviços prestados nas unidades socioeducativas do Estado, que dependem de profissionais qualificados para atender às demandas de saúde e assistência aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia