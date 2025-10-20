Sespa abre processo seletivo com vagas em Belém e Região Metropolitana; veja como participar
Inscrições gratuitas podem ser feitas entre 20 e 21 de outubro; salários chegam a R$ 2 mil
A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) acaba de anunciar a abertura do 45º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 18 profissionais nos níveis superior e técnico. O certame vai atender a demandas do Nível Central da Sespa, unidades vinculadas ao 1º Centro Regional de Saúde (CRS) e Serviço de Verificação do Óbito, com atuação em Belém e Região Metropolitana.
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 20 e 21 de outubro de 2025, por meio do site www.sipros.pa.gov.br. Confira a seguir os salários, cargos disponíveis e como se inscrever.
📌 Quais são os cargos disponíveis?
O edital disponibiliza vagas para seis cargos diferentes, que exigem formação técnica e superior, com salários entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54. Confira as oportunidades disponíveis:
Nível superior (área da saúde):
- Enfermeiro - 1 vaga
- Médico (Anatopatologia) - 1 vaga
- Médico (Angiologia) - 1 vaga
- Médico (Clínico Geral) - 1 vaga
- Médico (Infectologia) - 2 vagas
- Médico (Neurologia - CEPA) - 1 vaga
- Médico (Ortopedia/Traumato) - 1 vaga
- Médico (Psiquiatria) - 1 vaga
- Médico (Urologia) - 1 vaga
- Psicólogo - 1 vaga
Nível superior (área de administração):
- Contador - 2 vagas
- Engenheiro Clínico - 3 vagas
Nível técnico:
- Técnico de Enfermagem (Necropsia) - 2 vagas
💰 Salários e benefícios
Os salários variam conforme o cargo e nível de escolaridade, com vencimento-base que vai de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54. A jornada é de seis horas diárias, com turnos organizados da seguinte forma:
- Manhã: 8h às 14h
- Tarde: 12h às 18h
Vale ressaltar que a incompatibilidade de horário para quem acumula cargos na administração pública pode resultar em desclassificação automática.
🗓️ Inscrições e etapas do processo seletivo
As inscrições ficarão abertas das 00h01 do dia 20 até 23h59 do dia 21 de outubro de 2025., no site oficial: www.sipros.pa.gov.br.
O certame é dividido em três etapas essenciais:
- Inscrição online: habilitatória, feita no site oficial (www.sipros.pa.gov.br)
- Análise documental e curricular: eliminatória e classificatória
- Entrevista individual: eliminatória e classificatória
O candidato deve ficar atento ao envio correto de todos os documentos solicitados no edital, para garantir sua participação.
📑 Requisitos para participação
Para concorrer às vagas, os candidatos precisam cumprir os seguintes requisitos básicos:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado
- Ter no mínimo 18 anos
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
- Não possuir condenação criminal ou sanção administrativa impeditiva
- Estar em gozo dos direitos políticos
- Possuir escolaridade/formação compatível com o cargo pleiteado
- Comprovar compatibilidade de horário para acumulação de cargos, quando aplicável
CONFIRA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 06/2025 (NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO)
