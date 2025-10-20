Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Sespa abre processo seletivo com vagas em Belém e Região Metropolitana; veja como participar

Inscrições gratuitas podem ser feitas entre 20 e 21 de outubro; salários chegam a R$ 2 mil

Hannah Franco
fonte

45º PSS da Sespa: inscrições abertas para cargos na área da saúde com salários de até R$ 2 mil (Reprodução/Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) acaba de anunciar a abertura do 45º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 18 profissionais nos níveis superior e técnico. O certame vai atender a demandas do Nível Central da Sespa, unidades vinculadas ao 1º Centro Regional de Saúde (CRS) e Serviço de Verificação do Óbito, com atuação em Belém e Região Metropolitana.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 20 e 21 de outubro de 2025, por meio do site www.sipros.pa.gov.brConfira a seguir os salários, cargos disponíveis e como se inscrever.

VEJA MAIS

image SESPA abre inscrições para processo seletivo com vagas de médico no interior do Pará
As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

image Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo para contratação temporária; veja detalhes
Concurso público tem inscrições gratuitas para contratação temporária em diversas áreas, como Saúde, Administração, Obras, Educação e outras secretarias municipais

📌 Quais são os cargos disponíveis?

O edital disponibiliza vagas para seis cargos diferentes, que exigem formação técnica e superior, com salários entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54. Confira as oportunidades disponíveis:

Nível superior (área da saúde):

  • Enfermeiro - 1 vaga
  • Médico (Anatopatologia) - 1 vaga
  • Médico (Angiologia) - 1 vaga
  • Médico (Clínico Geral) - 1 vaga
  • Médico (Infectologia) - 2 vagas
  • Médico (Neurologia - CEPA) - 1 vaga
  • Médico (Ortopedia/Traumato) - 1 vaga
  • Médico (Psiquiatria) - 1 vaga
  • Médico (Urologia) - 1 vaga
  • Psicólogo - 1 vaga

Nível superior (área de administração):

  • Contador - 2 vagas
  • Engenheiro Clínico - 3 vagas

Nível técnico:

  • Técnico de Enfermagem (Necropsia) - 2 vagas

💰 Salários e benefícios

Os salários variam conforme o cargo e nível de escolaridade, com vencimento-base que vai de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54. A jornada é de seis horas diárias, com turnos organizados da seguinte forma:

  • Manhã: 8h às 14h
  • Tarde: 12h às 18h

Vale ressaltar que a incompatibilidade de horário para quem acumula cargos na administração pública pode resultar em desclassificação automática.

🗓️ Inscrições e etapas do processo seletivo

As inscrições ficarão abertas das 00h01 do dia 20 até 23h59 do dia 21 de outubro de 2025., no site oficial: www.sipros.pa.gov.br.

O certame é dividido em três etapas essenciais:

  1. Inscrição online: habilitatória, feita no site oficial (www.sipros.pa.gov.br)
  2. Análise documental e curricular: eliminatória e classificatória
  3. Entrevista individual: eliminatória e classificatória

O candidato deve ficar atento ao envio correto de todos os documentos solicitados no edital, para garantir sua participação. 

📑 Requisitos para participação

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam cumprir os seguintes requisitos básicos:

  • Ser brasileiro nato ou naturalizado
  • Ter no mínimo 18 anos
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
  • Não possuir condenação criminal ou sanção administrativa impeditiva
  • Estar em gozo dos direitos políticos
  • Possuir escolaridade/formação compatível com o cargo pleiteado
  • Comprovar compatibilidade de horário para acumulação de cargos, quando aplicável

CONFIRA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 06/2025 (NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sespa

concurso público

processo seletivo
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

20.10.25 11h27

PROCESSO SELETIVO

Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil

19.10.25 19h06

TECNOLOGIA

Veja onde serão instaladas as novas antenas 4G e 5G em Belém para a COP30

A capital paraense recebe 40 novas antenas, com foco em pontos estratégicos que garantirão conexão de alta velocidade durante o evento

19.10.25 19h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda