Sespa abre processo seletivo com vagas em Belém e Região Metropolitana; veja como participar

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) acaba de anunciar a abertura do 45º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 18 profissionais nos níveis superior e técnico. O certame vai atender a demandas do Nível Central da Sespa, unidades vinculadas ao 1º Centro Regional de Saúde (CRS) e Serviço de Verificação do Óbito, com atuação em Belém e Região Metropolitana.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 20 e 21 de outubro de 2025, por meio do site www.sipros.pa.gov.br. Confira a seguir os salários, cargos disponíveis e como se inscrever.

📌 Quais são os cargos disponíveis?

O edital disponibiliza vagas para seis cargos diferentes, que exigem formação técnica e superior, com salários entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54. Confira as oportunidades disponíveis:

Nível superior (área da saúde):

Enfermeiro - 1 vaga

Médico (Anatopatologia) - 1 vaga

Médico (Angiologia) - 1 vaga

Médico (Clínico Geral) - 1 vaga

Médico (Infectologia) - 2 vagas

Médico (Neurologia - CEPA) - 1 vaga

Médico (Ortopedia/Traumato) - 1 vaga

Médico (Psiquiatria) - 1 vaga

Médico (Urologia) - 1 vaga

Psicólogo - 1 vaga

Nível superior (área de administração):

Contador - 2 vagas

Engenheiro Clínico - 3 vagas

Nível técnico:

Técnico de Enfermagem (Necropsia) - 2 vagas

💰 Salários e benefícios

Os salários variam conforme o cargo e nível de escolaridade, com vencimento-base que vai de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54. A jornada é de seis horas diárias, com turnos organizados da seguinte forma:

Manhã: 8h às 14h

Tarde: 12h às 18h

Vale ressaltar que a incompatibilidade de horário para quem acumula cargos na administração pública pode resultar em desclassificação automática.

🗓️ Inscrições e etapas do processo seletivo

As inscrições ficarão abertas das 00h01 do dia 20 até 23h59 do dia 21 de outubro de 2025., no site oficial: www.sipros.pa.gov.br.

O certame é dividido em três etapas essenciais:

Inscrição online: habilitatória, feita no site oficial (www.sipros.pa.gov.br) Análise documental e curricular: eliminatória e classificatória Entrevista individual: eliminatória e classificatória

O candidato deve ficar atento ao envio correto de todos os documentos solicitados no edital, para garantir sua participação.

📑 Requisitos para participação

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam cumprir os seguintes requisitos básicos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado

Ter no mínimo 18 anos

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares

Não possuir condenação criminal ou sanção administrativa impeditiva

Estar em gozo dos direitos políticos

Possuir escolaridade/formação compatível com o cargo pleiteado

Comprovar compatibilidade de horário para acumulação de cargos, quando aplicável

CONFIRA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 06/2025 (NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO)