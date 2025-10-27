Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Concursos com salários acima de R$ 10 mil oferecem vagas e oportunidades em todo o país

No Pará, o concurso da Polícia Científica ofertará 200 vagas com salários acima de R$ 12 mil

O Liberal

Faltando poucos meses para 2026, o cenário dos concursos públicos segue aquecido em várias regiões do Brasil. No Pará, entre os processos mais esperados está o da Polícia Científica do Estado, que já possui comissão formada e deve ofertar 200 vagas em cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 12.954,40. O certame reforça as expectativas de quem busca estabilidade e boa remuneração no serviço público. Além dele, diversos órgãos em todo o país estão com editais publicados, bancas definidas ou comissões formadas, oferecendo oportunidades com remunerações iniciais a partir de R$ 10 mil.

Os editais já publicados incluem seleções para a Polícia Civil do Piauí, com 200 vagas imediatas e 216 em cadastro reserva, e salários que ultrapassam R$ 20 mil para cargos como Delegado e Perito Oficial. A Prefeitura do Rio de Janeiro também abriu inscrições para Gestor de Segurança Municipal, com remuneração inicial de R$ 19,4 mil.

Outro destaque é o concurso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que oferece 101 vagas e salários que podem chegar a R$ 44 mil. Em Goiás, o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV GO) e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo (ARSESP) também estão com editais abertos, com vencimentos de até R$ 12 mil.

Bancas definidas

Entre os concursos que já definiram banca organizadora, há opções em diferentes estados e áreas de atuação. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai abrir 50 vagas para Agente de Custódia, e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBM ES) selecionará Oficiais Combatentes, com salários próximos de R$ 12 mil. Na área fiscal, a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz RN) terá 50 vagas para Auditor Fiscal, com remuneração que pode ultrapassar R$ 19 mil com gratificações. O Tribunal de Contas da União (TCU) também se prepara para abrir edital com 20 vagas para Auditor Federal, oferecendo salário de R$ 26 mil.

Outros órgãos estaduais e municipais seguem o mesmo caminho, como a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), que deve lançar seu edital até o final de outubro, com 200 vagas imediatas e salários de até R$ 24 mil, e a Controladoria-Geral do Município de Manaus (CGM Manaus), que oferecerá 35 vagas com remuneração inicial de R$ 10 mil.
Em Goiás, a Assembleia Legislativa (Alego) também já contratou a Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora e promete vagas com salários de até R$ 14 mil. Já no Paraná, o concurso da Secretaria de Fazenda (Sefa PR) está em fase final de preparação e deve pagar R$ 12.960,00 para o cargo de Agente Fazendário.

Comissões formadas

Além dos certames com editais e bancas definidos, várias instituições estão em fase de comissão formada, indicando que os editais devem sair em breve. É o caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ), que prepara concurso para mais de 400 vagas com salários de até R$ 26 mil. No Norte do país, além da Polícia Científica do Pará, há expectativa para o concurso da Secretaria Municipal de Finanças de Manaus (ISS Manaus), que deve oferecer 10 vagas para Auditor Fiscal, com remuneração inicial de R$ 24.817,05. Outros destaques incluem as secretarias de Fazenda de estados como Mato Grosso, São Paulo e Maranhão, com salários variando de R$ 14 mil a R$ 32 mil.

No campo dos Tribunais de Contas, o cenário também é promissor. O TCE da Paraíba, de Santa Catarina, Maranhão e Acre estão com comissões formadas e devem abrir seleções em breve. O TCE do Acre, por exemplo, deve ofertar vaga para Conselheiro Substituto com salário de R$ 37,7 mil, enquanto o TCE do Maranhão tem previsão de 117 vagas, com remuneração de até R$ 20 mil. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE RN) e a Controladoria-Geral do Maranhão (CGE MA) também estão na lista dos órgãos que se preparam para abrir seleções com vencimentos acima de R$ 10 mil.

Confira concursos com salários iniciais acima de R$ 10 mil

Edital aberto

Polícia Civil do Piauí: 200 vagas + 216 CR | até R$ 20.601,38

ARSESP (SP): 105 vagas | até R$ 12.070,00

Prefeitura do Rio de Janeiro: 5 vagas | R$ 19.435,08

Alerj (RJ): 101 vagas | até R$ 44.008,52

CRMV GO: 6 vagas + 174 CR | até R$ 12.028,49

Banca definida

PCDF: 50 vagas + 100 CR | R$ 9.394,68

Bombeiros ES: 6 vagas | R$ 11.974,03

Sefaz RN: 50 vagas + 50 CR | até R$ 19.524,11

TCU: 20 vagas + 20 CR | R$ 26.159,01

Goinfra (GO): 63 vagas | R$ 14.228,79

Alero (RO): 200 vagas + 225 CR | até R$ 24.078,42

CGM Manaus: 35 vagas | R$ 10.000,00

Alego (GO): 101 vagas | até R$ 14.000,00

Sefa PR: 60 vagas + CR | R$ 12.960,00

Artesp (SP): 142 vagas | até R$ 12.070,00

Comissão formada

PC RJ: 414 vagas | até R$ 26.981,77

Polícia Científica do Pará: 200 vagas | R$ 12.954,40

ISS Manaus: 10 vagas + 60 CR | R$ 24.817,05

ISS Porto Velho: vagas a definir | até R$ 32.301,27

Sefaz MT: vagas a definir | R$ 32.971,87

Sefaz SP: 200 vagas | R$ 21.177,10

TCE PB: vagas a definir | R$ 18.866,56

TCE SC: 20 vagas + CR | R$ 18.984,72

TCE MA: 117 vagas | até R$ 20.112,20

CGE MA: 20 vagas previstas | R$ 14.950,78

TCE AC: 1 vaga | R$ 37.731,81

PGE RN: vagas a definir | R$ 11.566,80

