Pedrinho Callado canta em Belém a constelação sonora do Clube da Esquina

A música consegue cruzar as fronteiras do tempo e espaços e gerar momentos de pura beleza, de aconchego e de questionamentos capazes de gerar novas canções quando menos se espera. Quando era adolescente, o cantor e compositor paraense Pedrinho Callado costumava ouvir os discos da turma de cantores e compositores do Clube da Esquina, movimento musical e cultural surgido em Belo Horizonte (MG) nos anos 1960. O Clube reunia, entre outros nomes, Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges, Beto Guedes e Toninho Horta. Essa safra teve e tem uma contribuição decisiva para a música brasileira. E nesta quinta-feira (27), às 18h, no Teatro Casa Isaura Campos, no bairro do Reduto, em Belém, Pedrinho Callado vai apresentar o show “Histórias do Clube da Esquina”.

Nesse show com entrada franca, mas sujeito à lotação do espaço, e integrando o projeto Sarau Lítero Musical Caminhos da Música Brasileira, do SESC, quem conhece as canções do Clube da Esquina vai poder relembrar que “sonhos não envelhecem” como diz a música “Clube da Esquina 2”. E com direito a saber de histórias que contam a trajetória musical dessa “mineirada” talentosíssima.

Pedrinho Callado tem 35 anos de carreira musical. Ela já gravou dez álbuns e tem mais de 500 canções autorais. Algumas das músicas de Pedrinho mais conhecidas e cantadas são “Destampei o Amor”, “De banjo na mão” e “Oferenda nos Quintais”.

“O show vai contar um pouco da história do Clube da Esquina, as canções, vai ter falas, e banda no palco vai ter eu cantando e no violão; Davi Amorim na guitarra, Nei Rocha no contrabaixo e Gugu Drums na bateria“, conta Pedrinho. Uma participação especial será de Ronaldo Costa.

Travessia

O compositor relata ter sido difícil fazer uma seleção das músicas para este show. Ao todo, foram escolhidas 14 canções, ou seja, as bem expressivas do Movimento, “os clássicos”, como “O Trem Azul”, “Travessia” e “Paisagem da Janela”, como adianta Callado.

O SESC promove regularmente aos alunos da instituição shows didáticos acerca de movimentos musicais brasileiros como a Bossa Nova, a Tropicália e, agora, o Clube da Esquina. “E aí eles me convidaram, porque eu sempre ouvi o Clube”, comemora Pedrinho.

“ Já fiz este show desde 1993, na minha adolescência eu ouvia muito e gosto até hoje. Eu fui um dos primeiros a fazer esse show em Belém, ou seja, há mais de 30 anos, e sou parceiro do Paulinho Pedra Azul, lá de Minas, e, então, fui convidado para fazer. E aí eu adorei, sou apaixonado por esse som, e facilitou porque eu já toco as músicas”, destaca Callado.

A sonoridade única do Clube da Esquina é ressaltada por Pedrinho. “Essa sonoridade tem a sofisticação de suas harmonias, traz o ambiente das montanhas, do Barroco mineiro e a voz do Milton Nascimento dá uma identidade única para esse que é um dos movimentos mais importantes da música brasileira”, arremata Pedrinho Callado.

Serviço:

Show ‘Histórias do Clube da Esquina’

Como parte do Sarau Lítero Musical

Caminhos da Música Brasileira,

promoção do SESC

Em 27 de novembro de 2025

A partir das 18h

No Teatro Casa Isaura Campos (Quintino Bocaiúva, 589),

no bairro do Reduto

Entrada franca, considerando a lotação do espaço